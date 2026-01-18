陳啟能發「台灣尚好、神馬都好」春聯送暖 三重湧排隊人潮

活動尚未開始現場即吸引大批民眾到服務處等候。（記者羅國嘉攝）

農曆新年將近，新北市議員陳啟能今（18）日上午結合中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌的「台灣尚好」春聯，與「神馬都好」在三重地區發送給民眾，活動尚未開始即吸引大批人排隊等候。現場人氣熱絡，展現地方鄉親對新年的期待，也傳遞對台灣的祝福與信心。

陳啟能與辦公室執行長陳俊維於11點整同步宣布發放春聯，並向到場民眾逐一致意，祝福大家新的一年平安順利、諸事圓滿。陳啟能指出，「台灣尚好」搭配「神馬都好」，就像一副完整的對聯，不只是新年吉祥話，更是對土地的祝福與信念的展現。「台灣尚好，是對這塊土地的肯定；神馬都好，則是祝福每個家庭在新的一年順順走、穩穩過。」

請繼續往下閱讀...

陳啟能表示，近期國際情勢變化快速，台灣在民主、科技與產業供應鏈中的角色更加明確，國際社會對台灣的重視與支持持續提升，這是全民共同努力的成果。「在世界動盪之中，台灣站得穩、走得遠，這正是『台灣尚好』最真實的寫照。」

陳啟能特別向三重、蘆洲鄉親表達感謝，感念一年來的支持與鼓勵，並祝福大家新的一年身體健康、家庭幸福、事業順利。他強調，無論外在環境如何變化，守住民主、顧好民生，才能讓地方持續進步、讓台灣更強。

新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維在三重發春聯。（記者羅國嘉攝）

新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維在三重發春聯。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法