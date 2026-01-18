中配盼快點統一可寫簡體字 官員：嚴審定居申請

有嫁來台灣的中國籍配偶近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」。（圖取自臉書）

有嫁來台灣的中國籍配偶近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友一陣批評。熟稔兩岸問題的官員受訪表示，來台當然是學繁體字，若不願意學，也不認同台灣制度，甚至還要求統一，你回去中國生活就好。這類中配若要申請定居，未來須嚴格審查，不是時間到就能入籍。

官員質疑，如果人在台灣，還拚命強調要統一，既然你要統一，就不要到台灣生活，在中國那邊不就好了。呼籲移民署在核准中配定居之前，應該強化各種實質審查。

官員指出，來台灣當然是學繁體字，若不願意學習，也不認同台灣的法律、制度，之前甚至還有中配拿中國法律恐嚇台灣人，如果你沒有要落地生根，沒有要認同這塊土地，何必在台灣定居。

官員談及，來到台灣就要遵守我國憲法及法律，尊重這塊土地的人，如果不願意，就不應該讓她取得台灣身分，這部分都要做實質審查，而且申請定居、取得台灣身分證之前，也應該承諾忠於我國。

官員直指，一天到晚要求統一，然後跟台灣人在網路互相攻擊，像這樣的人就不太適合給她定居。應該是要認同台灣這塊土地，可以一起安居樂業才有資格，移民作業須有更多實質審查，不是形式上時間到了就讓她入籍。

關於中配入籍未來是否增設繁體字檢定門檻？官員說，「檢定可以作假，實質審查比較重要」！譬如有用中國法律要脅台灣民眾或支持武統的，或有要消滅中華民國主權的任何作為，都應該不予核准定居，即便已取得台灣身分的，都可依法取消。

官員舉例，中配來台不斷宣傳統一，然後跟台灣人在網路爭吵，這就相當嚴重，除了申請定居要嚴審外，相關單位也會跟當事人進行輔導。若輔導後還是不聽，持續引發台灣社會對立、製造社會不安，政府只有依法剝奪她在台灣的身分。

「不是時間到就給你，而是時間到還要做各種考核！」官員說，在兩岸交流方面，這屬於社會交流的重要環節，對於中國人士取得台灣身分要嚴格審查，必須認同這塊土地，有意願跟這裡的人一起安居樂業、和諧相處的人，如果這些都不要，只想在台灣鬧事，拿中國法律刺激台灣人，就請你回去不要來。

