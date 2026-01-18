民進黨彰化這選區「神仙打架」！ 議員7搶5殺破頭 有人喊「時間太短不公」

前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟以新人之姿，爭取民進黨彰化選區縣議員提名。（記者張聰秋攝）

年底彰化縣五合一選舉將登場，民進黨彰化縣黨部已完成縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等公職提名登記，預計週二（20日）起展開協調，若未能達成共識，將於26日至30日進行民調初選。因作業時程緊湊，已有爭取提名者顧不得等待協調，提前啟動宣傳車、掛出電話民調看板爭取曝光，也抱怨從登記到初選時間太短，準備不及，直呼不公平。

第一選區彰化選區共有7人完成登記，包括現任縣議員楊子賢、莊陞漢、李成濟、許雅琳，轉戰縣議會的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，以及前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟。縣黨部規劃提名5席（含1席單一性別），在婦女保障機制下，可能出現許雅琳、翁慧玟2人爭1席，其餘5名男性角逐4席。

此次彰化選區登記者多為現任議員或具全縣知名度人選，黨內私下直言「強將對決」，被視為縣內競爭最激烈的選區之一，也讓提名尚未底定，街頭已先聞選戰火藥味。

登記16日才截止，隔天彰化市區已可見林世明的宣傳車穿梭，大型電話民調看板也出現在主要路口，打出立委黃秀芳推薦。林世明指出，彰化市人口是芬園鄉的10倍，花壇鄉也約2倍，芬園票數不到8%，即便做過2屆鄉長，在市區知名度仍有限，從登記到初選僅約1週多時間，相較過去有1至2個月準備期，對他相當不利。

林世明也呼籲縣黨部維持本屆提名6席。他認為，現任4席實力穩健，加上市長林世賢及年輕新人投入，在縣長人選底定、母雞帶小雞效應下，民進黨在彰化選區有機會再成長1席。

對此，縣黨部主委楊富鈞回應，提名席次與作業時程早已公告，規則清楚，程序也已走到完成登記階段，縣黨部將依制度走完提名，不會回頭。他也強調，黨中央要求各縣市儘早完成提名，彰化作業時程並不算早，未來對於事後提出建議者，將不再回應。

拚連任的彰化選區縣議員莊陞漢競選看板，主打立委黃秀芳推薦。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化選區縣議員登記人選多為現任或具高知名度政治人物，黨內形容彰化選區此次提名競爭實力相當、戰況激烈，不僅被視為縣內最硬戰區，也提前進入實質選戰狀態。（記者張聰秋攝）

