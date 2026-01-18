為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營台中市長提名鬧內鬨 楊瓊瓔、江啟臣支持者網路開戰

    2026/01/18 12:08 記者張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔勤跑行程，參加梧棲農會活動。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔勤跑行程，參加梧棲農會活動。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔表態代表藍營競逐下屆台中市長，雙方16日首度協商無法達成共識，疑似內鬨失和，原本雙方陣營都堅守不惡言相向，但昨天楊瓊瓔驚爆內幕，雙方支持者已先在網路「開戰」，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「國民黨最不缺的是搞分化的人、可以不要再亂了嗎？」；楊瓊瓔支持者則留言「加油、妳是最棒的」。

    楊瓊瓔17日驚爆，去年12月台中黨慶活動後餐敘中，江曾向藍營幹部提及，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間在5月之後較合適；對此，江啟臣否認有提過此事。兩人相爭陷入僵局，支持者也開始在網路互相留言力挺支持對象。

    江啟臣與楊瓊瓔這個月勤跑行程，楊瓊瓔更是每天到市場掃街拜票，江啟臣近日也到各市場發春聯，地方活動與爭取建設內容多，二人也不約而同積極PO臉書，宣傳自己的拜票和政見內容。

    楊瓊瓔近日臉書陸續有藍營支持者留言「這樣會讓民進黨撿到槍」、「團結不好嗎？」，楊瓊瓔支持者則留言「支持楊委員」；楊瓊瓔支持者說，二人仍在爭取國民黨提名，為何要楊瓊瓔退讓，江啟臣已準備8年，楊瓊瓔準備更久，她只是要公正公平的競爭機會。

    立法院副院長江啟臣（右）至鎮瀾宮發春聯，支持者陪同參加活動。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣（右）至鎮瀾宮發春聯，支持者陪同參加活動。（記者張軒哲攝）

