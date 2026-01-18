國民黨睽違9年發年終 黃國昌笑回「不輕鬆」：民眾黨比照去年

台灣民眾黨今天上午舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，黨主席黃國昌（左）受訪回應時事議題。（記者陳逸寬攝）

國民黨連續9年未發放年終獎金，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨證實，今年將發放年終慰問金，將按照黨工的薪水的3分之1到2分之1發放。民眾黨主席黃國昌今天被詢及民眾黨工年終狀況，他笑回「這個問題怎麼會輕鬆？」讓每個人在歲末年終過個好年是他的責任，因此去年怎麼發、今年就怎麼發。

台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。媒體詢問，今天問一個比較輕鬆的，因為國民黨終結9年不發年終的狀態，這次終於要發年終，民眾黨今年年終如何？

黃國昌聽聞後笑回，「這個問題怎麼會輕鬆？」他說，過去這一年所有黨公職都非常地辛苦，他作為黨主席，希望能夠在歲末年終的時候，讓每個人過個好年應該是他的責任，因此去年怎麼發、今年就怎麼發，不會少。民眾黨去年年終原訂發放1個月，時任代理黨主席黃國昌自籌260萬元，最終每人發放1.5個月年終。

