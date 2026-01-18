台美關稅15％也能抹黑？ 民進黨揭「台積電變美積電」4大認知戰手法

民進黨中國部盤整，網路認知戰正以4種典型手法，瘋傳不實訊息情緒動員。（圖由民進黨中國部提供）

美國對台關稅拍板調降至15%不疊加，並爭取到「232條款」最優惠待遇，產業界一片好評，民進黨中國部盤整，網路認知戰正以4種典型手法，瘋傳「代價是5000億美元投資」、「台積電變美積電」、「美國掏空台灣」等不實訊息，進入情緒動員與認知操控模式，呼籲民眾提高警覺。

民進黨中國部指出，台美關稅談判達成協議，取得對等關稅15%不疊加（與日、韓、歐盟同屬前端梯隊）；全球首例的232關稅取得最優惠待遇；以「台灣模式」投資美國（企業2500億＋政府2500億信用保證，美方並承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源）；美方擴大對台投資（半導體、AI、國防、安控、通訊生技等五大信賴產業），獲得工總、科技業、工具機業、財經專家一片好評。

不過，民進黨中國部也發現，部分政治人物與親中KOL，正在網路大量擴散不實訊息，是典型認知作戰手法，共有4種典型手法：第一種是內容農場型，透過「台美關稅談判代價是5000億美元投資」、「台積電變美積電」、「政府出賣台灣產業」等不符事實的訊息，在短時間內大量擴散，就是為了觸發憤怒與恐慌

第二種利用政治偏見擴大型，把未證實的單一事件快速擴大成整個政府腐敗、制度崩壞、甚至政治陰謀，完全無法理性討論，包括指控政府全面賣台掏空、民進黨陰謀、產業已經完蛋等，目的在放大偏見、加大社會分化。

第三種是短期無法證實型，引述匿名內部消息指稱「美國決定犧牲台灣」、「即將爆出更大事件」等假訊息，目的在製造集體焦慮、戰略無力感與心理投降；第四種是過度誇大型，把局部事件誇大成全面碾壓，製造我方的無力感，諸如挑釁中國陷入更大危險、台灣未來完蛋了等，目的在危言聳聽、煽動恐慌等。

民進黨中國部指出，這波關於「台美關稅15%」的各種瘋傳訊息，已經明顯脫離事實驗證軌道，進入情緒動員與認知操控模式。面對高度數位化、AI化、跨國化的資訊戰環境，單靠政府澄清永遠追不上擴散速度，台灣民眾必須高度警覺，利用這波操作再度清楚辨別認知作戰的各種手法，強化自身的「認知免疫力」，讓這些想要影響台灣社會，對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

