白議員拋柯美蘭參戰竹北市長 黃國昌：公開公平挑最強候選人

台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。（記者陳逸寬攝）

台灣民眾黨佈局2026縣市長選戰，新竹市副市長邱臣遠傳有意參選竹北市長，新竹縣議員林碩彥也表態角逐。林碩彥今天受訪表示，創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭也是一個不錯的人選，整體佈局皆尊重黨中央的提名；民眾黨主席黃國昌則回應，黨中央會用公開公平的方式，挑選最強的候選人代表民眾黨出戰。

台灣民眾黨今天上午在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，出席人員包含黃國昌、秘書長周榆修、縣市長提名候選人，以及地方議員提名候選人。

新竹縣議員林碩彥會前受訪表示，竹北市長人選，大家都是以公平、公開的機制共同競選，民眾黨不擔心一個選區有多人來選，有時候反而擔心，有不錯的選區找不到人，因此一個選區人才濟濟是一件好事。

林碩彥說，柯美蘭家裡也住竹北，她對竹北的現況也是熟悉，若她有意為竹北服務，他也抱持樂觀的態度。他說，「我認為她也是一個不錯的人選」，至於柯美蘭對竹北熟悉與否，以及未來能否跟國民黨在地整合，還要等國民黨議員或國民黨的縣長候選人出來之後，了解他們的看法。他強調，整體佈局最後尊重黨中央的提名。

對於竹北市長選戰是否開始佈局？柯文哲妹妹柯美蘭是否為可能人選？黃國昌表示，民眾黨在新竹選區人才濟濟，有能力、有意願、優秀的同志非常多；黨中央一貫的原則就是以公開、公平的方式，挑選最強的候選人代表民眾黨出戰。

