為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026藍白共同政見 黃國昌：「內容預擬完成」等國民黨通知

    2026/01/18 11:09 記者李文馨／台北報導
    台灣民眾黨今天上午在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。（記者陳逸寬攝）

    台灣民眾黨今天上午在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。（記者陳逸寬攝）

    迎戰2026九合一選舉，台灣民眾黨主席黃國昌表示，今天是民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這代表民眾黨無論是縣市首長或縣市議員候選人，對台灣社會所做出的共同承諾；針對與國民黨共同政見，內容與方向大致上都已預擬完成，國民黨仍須進行黨內參選人徵詢的民主程序，目前仍在等待通知。

    台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，出席人員包含黃國昌、秘書長周榆修、縣市長提名候選人，以及地方議員提名候選人。

    黃國昌會前受訪表示，今天是民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這代表民眾黨無論是縣市首長或縣市議員候選人，對台灣社會所做出的共同承諾，以及所提出的願景與目標；未來若有機會上任，民眾黨將秉持「說到做到」的原則與風格，努力實踐這些政見。

    針對與國民黨的共同政見部分，黃國昌說，前一陣子雙方智庫已經進行過非常密集的磋商，內容與方向大致上都已預擬完成，只是國民黨仍須進行黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨予以尊重。目前與國民黨的共同政見仍在等待對方通知，確認他們什麼時候完成黨內民主的程序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播