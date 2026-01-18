2026藍白共同政見 黃國昌：「內容預擬完成」等國民黨通知

台灣民眾黨今天上午在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。（記者陳逸寬攝）

迎戰2026九合一選舉，台灣民眾黨主席黃國昌表示，今天是民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這代表民眾黨無論是縣市首長或縣市議員候選人，對台灣社會所做出的共同承諾；針對與國民黨共同政見，內容與方向大致上都已預擬完成，國民黨仍須進行黨內參選人徵詢的民主程序，目前仍在等待通知。

台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，出席人員包含黃國昌、秘書長周榆修、縣市長提名候選人，以及地方議員提名候選人。

黃國昌會前受訪表示，今天是民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這代表民眾黨無論是縣市首長或縣市議員候選人，對台灣社會所做出的共同承諾，以及所提出的願景與目標；未來若有機會上任，民眾黨將秉持「說到做到」的原則與風格，努力實踐這些政見。

針對與國民黨的共同政見部分，黃國昌說，前一陣子雙方智庫已經進行過非常密集的磋商，內容與方向大致上都已預擬完成，只是國民黨仍須進行黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨予以尊重。目前與國民黨的共同政見仍在等待對方通知，確認他們什麼時候完成黨內民主的程序。

