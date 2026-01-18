民進黨北市長人選 徐國勇：農曆年前提名 林亮君：派最強人選

林亮君說，目前很多縣市首長人選還在徵召跟詢問，台北市是「好酒沉甕底（hó-tsiú tîm àng-té）」，一定會派出最強的人選挑戰蔣萬安。（台北市議員林亮君提供）

民進黨台北市長人選仍未定，各界點名民進黨台北市長人選，除卓榮泰、鄭麗君，民進黨前秘書長林右昌、立委吳思瑤等人也備受矚目。民進黨秘書長徐國勇今日表示，黨內「台北市不缺人選」，可能將在農曆年前提名。

台北市議員林亮君說，目前很多縣市首長人選還在徵召跟詢問，台北市是「好酒沉甕底（hó-tsiú tîm àng-té）。」她提到，台北市是首都，也是重中之重，一定會派出最強的人選挑戰蔣萬安；無論是現在有被點名的行政院長卓榮泰，或是行政院副院長鄭麗君，對於台北市民來說都會是非常好的選擇。

另外，中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今年推出新版「Team Taiwan 尚勇」春聯，今日起會在各地發放。林亮君表示，今日已經看到大批民眾排隊領取，這些表現非常好的球員，也即將在3月赴日為台爭光，期望大家一起拿春聯為台灣隊加油。

