讚中天林宸佑「優秀」 張啓楷籲黨檢媒自制：與柯文哲案如法炮製

中天記者林宸佑遭依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，橋頭地方法院昨裁定羈押禁見。民眾黨立委、嘉義市長參選人張啓楷表示，「馬德非常優秀，他監督的是執政黨。」他質疑，黨檢媒又一體了嗎？開始偵查不公開嗎？這不是跟柯文哲案子如法炮製嗎？呼籲檢調勿枉勿縱的同時，黨檢媒應自制，並拿出明確證據。

台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，出席人員包含黃國昌、秘書長周榆修、縣市長提名候選人，以及地方議員提名候選人。

「台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖。」張啓楷表示，他對中天主播馬德的事情感到非常震撼，他在台灣解嚴前開始擔任記者，知道非常多台灣人流血、流汗甚至犧牲生命，好不容易爭取到民主自由跟法治，馬德這件事非常嚴重，他從昨天開始到現在，心裡像是壓了一塊大石頭，「台灣真的在走回頭路嗎？」

張啓楷質疑，國際媒體會怎麼看馬德這個事件？用國安法辦人，還牽扯到媒體人。「馬德非常優秀啊，他監督的是執政黨。」大家印象深刻的是他一直追問民進黨團總召柯建銘：「誰是雜質？誰是中共同路人？他跟曹興誠、賴品妤針鋒相對。」這樣的一個記者，現在用國安法辦他，民眾黨要求要勿枉勿縱的同時，「請問證據夠明確嗎？需要嚴重地用國安法來辦人嗎？」

張啓楷表示，我們是一個好不容易走過解嚴的國家，南韓前總統尹錫悅經過調查，一個為了掌握權力、民調一直掉的尹錫悅，不惜犧牲國家的安全，檢察官求處他死刑，說他破壞憲法，且挖掉南韓法治的根。台灣不只是倒退，我們的人權、言論自由受到多大的一個挑戰。

張啓楷指出，昨天馬德事件傳出後，已經有媒體邊報導；他質疑，黨檢媒又一體了嗎？開始偵查不公開嗎？「這不是跟柯文哲案子如法炮製嗎？我們要求勿枉勿縱的時候，我們請黨檢媒要自制，而且拿出明確的這個證據。」

張啓楷說，目前為止，說馬德拿了錢幾千塊、幾萬元給現役軍人，現役軍人就把重要軍事資料拿給中國大陸人士。「這夠明確嗎？幾千塊可以去收買一個人，是怎麼樣非常嚴重、非常重要的軍事資料嗎？」一方面說不公開，一方面有些媒體已經大肆報導了，呼籲黨檢媒自制。

張啓楷表示，這次馬德事件牽扯到兩個，一個是國安法，一個是新聞媒體，請不要造成台灣民眾的寒蟬效應，也不要讓媒體採訪、評論，或是在監督政府的時噤若寒蟬。為了台灣的民主法治要共同努力，不要一直踐踏，再這樣下去，台灣不只倒退嚕，台灣會變成一個國際的笑話。

