誰是中共同路人？ 卓冠廷指「現正值辨認期」 黃國昌：民進黨養共諜

台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。（記者陳逸寬攝）

中天記者林宸佑遭依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，橋頭地方法院昨裁定羈押禁見。對於民進黨新北市議員卓冠廷表示，「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點」。民眾黨主席黃國昌批評，民進黨在府、院、黨養共諜，誰是中共同路人，呼籲民進黨不要抹紅抹黑；他強調，對於個別司法案件，「勿枉勿縱，不要雙標。」

台灣民眾黨今天上午舉行在交通部集思會議中心舉行「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，出席人員包含黃國昌、秘書長周榆修、縣市長提名候選人，以及地方議員提名候選人。

請繼續往下閱讀...

對於中天記者涉國安事件，黃國昌受訪時首先嘆一口氣後表示，「民主進步黨真的省省，卓冠廷講了什麼話？辨別誰是中共的協力者？」民主進步黨拿納稅人的錢，在府院黨養共諜，誰是中共同路人？呼籲民主進步黨幹點正事，不要一天到晚用抹紅伎倆，拿不出政績。

黃國昌說，對於個別的司法案件，民眾黨的立場非常清楚，「勿枉勿縱，不要雙標。」不要特定的案件，就有特定的綠色媒體事先掌握訊息；不要看到是綠色記者做了違法的事情，擺爛不處理。他重申，勿枉勿縱，不要雙標，這才是法治社會應該有的原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法