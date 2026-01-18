林宸佑被押出現兩疑點 周軒：藍靜悄悄、白超高調

林宸佑因涉犯國安法、貪污治罪條例等罪被聲押禁見，周軒觀察指出，過去最愛講「司法迫害」的國民黨一片靜悄悄，但民眾黨卻高調地反常。（資料照）

中天新聞台記者兼主播林宸佑，17日被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。政治工作者周軒觀察指出，過去最愛講「司法迫害」的國民黨一片靜悄悄，但民眾黨卻高調地反常。

周軒提到，林宸佑涉犯國安法一案爆發到現在已經超過12個小時，過去最愛講「綠共」、「賴清德獨裁」、「司法迫害」的國民黨，卻反常的低調，只看到國民黨立委羅智強幫忙轉貼中天聲明。

周軒質疑，這個月以來，國民黨幫中天提案修法，試圖讓中天「復台」，照理說國民黨應該是最挺中天的，現在卻反常低調，為什麼？周軒也質疑：「民眾黨卻反常的高調，這又是為什麼？」

許多網友在周軒貼文底下留言：「應該會拉出一串邪惡肉粽串吧......」、「肉粽應該一大串，抓的應該只是小咖。」、「因為一組人怕跟錯車，另一組人急上車。」、「異常安靜就是有鬼。」、「怕自己會被捅出來的都會很低調，想要等被捅出來之後的權力真空而可以藉機奪權的都會很高調。」

