林宸佑被羈押、共諜現形 吳靜怡：民眾黨集體炸鍋匪夷所思

中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，消息傳出引發社會討論。不過民眾黨立法院黨團主任陳智菡立刻發文幫林宸佑說話，許多網友湧入陳的臉書留言質疑陳「緊張什麼」。政治評論員吳靜怡發文提到，林宸佑涉利誘軍人洩密，居然拿國家機密來牟利，但民眾黨為何集體炸鍋？令人匪夷所思。

吳靜怡指出，案件起點是從現役軍人陳瑞勇被抓到「拍投共影片、洩漏軍機」開始，順著陳瑞勇的通訊紀錄、金流與接觸對象一路追查，檢調發現，軍中洩密並非單點，而是被「系統性收購」。陳瑞勇因為資金需求，去年1月起在網路上認識中國人士「吉祥」，去年2月起在高雄住處依「吉祥」指示，手持五星旗拍攝影片，公開承認台灣屬中國並表達效忠之意。

吳靜怡提到，陳在拍攝影片後，收受20萬元金額，後續更將兩棲突擊車性能諸元、保養文件等資料傳給「吉祥」，並於7月洩漏總統視察左營營區的消息、傳送漢光演習相關紀錄。陳瑞勇案經橋頭地檢署偵辦，於今年1月9日依涉犯國家安全法等罪嫌偵結起訴。

吳靜怡強調，這名「吉祥」是關鍵連結，作為陳瑞勇的直接聯絡人，推測「吉祥」非單獨行動，是更大規模共諜集團的聯絡窗口，相關網絡延伸至林宸佑等在台協力者，吳直言：「媒體人與軍人本應是國家守護者，卻淪為牟利工具，這不僅是個人失敗，更是國安系統漏洞。」

最後吳靜怡也質疑：「共諜就在這裡，誰卻急著喊政治迫害？一個主播涉共諜，為何民眾黨集體炸鍋？真令人匪夷所思。」

