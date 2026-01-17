2美艦通過台海共軍跳腳 國防部：國際水域各國均享通行權

美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）也曾於2024年1月間穿越台灣海峽。（美聯檔案照）

中國在印太區域軍事行動頻頻令區域局勢升溫，美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）及海洋測量船「西爾斯號」（USNS Mary Sears）昨至今（17）日自由航行通過台海，引起中共東部戰區跳腳。我國國防部今晚表示，國軍運用聯合情監偵手段均能有效監控掌握台灣周邊海、空動態，台灣海峽是國際水域，各國享有自由航行權，循例不會主動公布友盟動態。

美軍2軍艦傳通過台海，引起中共東部戰區今天發布聲明聲稱對美艦「全程跟監警戒，有效應對處置」並稱戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

我國國防部今晚展現戰略溝通效率迅速回應，針對台灣周邊海、空動態，本部運用聯合情監偵手段，均能有效監控掌握。

國防部強調，台灣海峽為國際水域，各國均享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。

