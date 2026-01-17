為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2美艦通過台海共軍跳腳 國防部：國際水域各國均享通行權

    2026/01/17 23:12 記者方瑋立／綜合報導
    美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）也曾於2024年1月間穿越台灣海峽。（美聯檔案照）

    美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）也曾於2024年1月間穿越台灣海峽。（美聯檔案照）

    中國在印太區域軍事行動頻頻令區域局勢升溫，美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）及海洋測量船「西爾斯號」（USNS Mary Sears）昨至今（17）日自由航行通過台海，引起中共東部戰區跳腳。我國國防部今晚表示，國軍運用聯合情監偵手段均能有效監控掌握台灣周邊海、空動態，台灣海峽是國際水域，各國享有自由航行權，循例不會主動公布友盟動態。

    美軍2軍艦傳通過台海，引起中共東部戰區今天發布聲明聲稱對美艦「全程跟監警戒，有效應對處置」並稱戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

    我國國防部今晚展現戰略溝通效率迅速回應，針對台灣周邊海、空動態，本部運用聯合情監偵手段，均能有效監控掌握。

    國防部強調，台灣海峽為國際水域，各國均享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。

    相關新聞：
    台美關稅敲定!2美艦正巧通過台海 共軍新發言人急跳腳稱「全程跟監」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播