分享賴清德超暖往事! 施景中感嘆：他從不為自己辯白

國泰婦產科主任醫師分享賴清德年輕時，為枉死的醫師發起募款的往事。（資料照，記者叢昌瑾攝）

台大婦產科名醫施景中參加國泰婦產科的忘年會時，聽到主任醫師跟他分享賴清德年輕時為枉死的醫師發起募款的往事，稱「賴總統絕對是個暖男醫師」，並感嘆，「很多人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白」。

施景中在臉書 發文表示，他來參加國泰婦產科的忘年會，主任醫師親口跟他分享賴清德的往事。主任醫師是成大後醫，賴清德總統是高他六屆的學長。他在當醫學生的時候，受過賴醫師的指導甚多，「他說，賴總統絕對是個暖男醫師」。

請繼續往下閱讀...

施景中說，當時的成大醫院薪水不高，如果有考上公務員資格，薪水可以另外加1萬。

當賴總統還是住院醫師的時候，和另外一位林易煌醫師，共同組成了住院醫師權益促進會，積極為成大住院醫師謀取福利，而當年有一位林明堂醫師，父親是鄉下的老農，家中盼望他當上醫師後，可以改善家裡的生活。但林明堂醫師才剛當醫師三個月，在急診的時候為了急救病人，不幸被針扎而得了猛爆性肝炎，不幸藥石罔效，在加護病房急救後撐了一陣子就過世了。

他說，這是一個悲劇，而林醫師因為沒有公務人員的身分，當年只能領到少少的補償。賴清德醫師當時毅然為他發起募款，募得90萬元，對不甚富裕的林醫師老家幫助不少。那時成大實習醫師的薪水大約1萬元，而我那時候台大實習醫師的薪水也不過6000元（1991年），賴清德醫師在當上台南市長之後，念茲在茲，決定為林明堂醫師立碑紀念。

施景中指出，這塊碑目前仍靜靜地矗立在成大急診處的外面，紀念一位年輕的醫師，為了救病人而犧牲了他年輕的生命。而這一位國泰的主任感嘆，現下許多政治人物，為了己身政治利益，都和敵人同聲一氣，心向中共，一直在扯台灣的後腿。直呼，「這些人把所有的事都怪到他頭上，說他獨裁，而賴總統從不為他自己辯白」。

他感嘆，「各位不知道有沒有在這一波股市大漲的情況下，抱著滿滿的荷包開心過年？

起碼，我們是在苦心積慮保護我們的一群人之下，真正能幸福的跨入萬馬奔騰的新年」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法