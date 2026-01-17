為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台美關稅15％誰來扛？黃健豪：台積電幫台灣撐住

    2026/01/17 23:10 記者蔡淑媛／台中報導
    黃健豪近日出席台中市精密機械科技園區廠協理事長交接典禮。（黃健豪提供）

    台美關稅敲定，關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇，對此，立委黃健豪表示，「對等關稅15%，由台積電承擔，它幫我們扛下了」，這由美國商務部長盧特尼克近日接受《CNBC》專訪時直言，美國目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國本土，就能看出。

    台灣取得與日本、韓國、歐盟相同的15%關稅待遇，黃健豪再指，成本是企業投資2500億美金，政府提供信保基金擔保2500億美金。

    黃健豪說，從專訪中得知，2500億美金的投資，除了前幾天盧特尼克以違反DEI為名公開點名的1650億之外，又再新增五座新廠，因此台積電在亞利桑那州的總規模，會由原先的6座廠基礎上，至少再建5座新廠，應該就能達到對美承諾的2500億美元直接投資。

    黃健豪指出，比較值得關注的是台積電董事長魏哲家也在15日法說會上證實，2奈米（N2）與A16 （1.6奈米）已經列入亞利桑那州3、4廠的規劃清單中，讓他憂心關鍵技術不會赴美投資的承諾，可能已經破功了，「台積電不只是台積電」，是整體供應鏈移出的風險。

    以2025年為例，台灣出口到美國成長率最高的項目，是「其他機器工廠及實驗室設備 」，高達1273%，而出口前三名的半導體零組件佔我國出口美國貿易額三分之二，成長率也都高達130%~147%，這些都是出去就出去了的產業。

    另外，提供擔保的信保基金2500億美金，大約是8兆台幣，是中央政府兩年到三年的總預算，而信保基金的來源主要是人民納稅錢，規模捐助總額約1200億「台幣」，現有淨值約600億「台幣」，擔保8兆台幣，槓桿是130倍，這也是值得擔心的風險。

    針對政府提供信保基金擔保2500億美金，黃健豪說，過去海外信保基金的標的，主要都是針對海外中小企業，協助台商在世界各地建立起穩定的資金量，但這次提出用2500億美金擔保，他擔心會不會排擠到其它中小企業，造成國內投資縮減的疑慮。

    不過，黃健豪仍稱許關稅15%是讓許多製造業取得公平競爭的機會，包括精密機械、工具機、手工具等業者，能再花點心力追回訂單量。

