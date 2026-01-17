張啓楷護航「馬德」林宸佑 周軒怒批：嘉義人要看清楚

民眾黨立委張啓楷今受訪時，為遭收押綽號「馬德」的中天記者兼主播林宸佑護航。（資料照）

中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，政治工作者周軒表示，這起案子是國安局、國防部、調查局三大反情報單位聯合辦案的，而民眾黨立委張啓楷還在那邊幫林宸祐護航，直呼「嘉義人要看清楚不要投錯票了」。

張啓楷力拚嘉義市長選舉，今與民眾黨前主席柯文哲在嘉義掃街，並受訪提及，林宸佑被用國安法偵辦，「台灣好不容易走過白色恐怖，不要出現綠色恐怖，用國安法辦台灣民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘？」

對此，周軒在臉書發文指出，國防部剛剛證實了，中天記者林宸佑涉嫌利誘國軍洩密，違反國安法一案，是「國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查」，循線查獲含現役軍人等相關人員涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

周軒解釋，「換句話說，這起案子是國安局、國防部、調查局三大反情報單位聯合辦案的。這事態嚴重程度到哪裡，懂的人都懂，連中天都懂，就民眾黨不懂，張啓楷還在那邊幫林宸祐護航」，怒批，「嘉義人真的要看清楚不要投錯票了」。

