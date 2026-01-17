新北消防第一大隊新廳舍6月完工 議員關切智慧派遣穩定性與救災實效

為提升新北救災救護能量，新北市消防局斥資約4.7億元興建「消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍」，預計6月完工。圖為模擬圖。（新北市消防局提供）

為提升新北救災救護能量，新北市消防局斥資約4.7億元興建「消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍」，預計6月完工。新北市議員認為，消防救災不僅講求速度，更重視系統穩定與實際運作成效，除了應強化火場資訊整合與人員安全防護，也須落實備援機制與跨局處合作，避免科技優勢在關鍵時刻打折扣。

議員陳世軒指出，消防救災講求分秒必爭，建議未來可進一步結合「入室搜救定位系統」，即時掌握消防員在火場內的位置與狀態，提升搜救效率與人員安全防線；同時，系統已串接化學雲，讓消防員在高危險火警現場能更精準辨識化學風險，但源頭管理仍是關鍵，相關業者必須確實登錄，並有賴中央政府落實管理機制。另也希望提升新莊OHCA派遣效率，以增加OHCA救援時間效率。

議員李倩萍則說，硬體升級之外，消防局務必在完工前落實兩項關鍵工作。首先是系統穩定性與備援機制，智能服務台高度仰賴電子化與自動化，一旦遇到大地震斷電或系統當機，必須確保傳統派遣與手動操作能無縫銜接，救災不能出現空窗；其次是跨局處數據的真正整合，她建議系統應進一步串接交通局的智慧路口號誌與智慧停車數據，避免消防車受困於文化路、民生路等車陣，否則即使爭取到20秒的優勢，也可能因交通壅塞而化為烏有。她也期盼板橋區試辦成效良好後，能盡快推廣至其服務轄區。

新北市消防局回應，規劃興建地上6層、地下2層，總樓地板面積為7477.42平方公尺RC構造建築物，除容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，預計10月啟用。

新北市消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍完工模擬圖。（新北市消防局提供）

