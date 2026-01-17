為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中天林宸佑被羈押！陳智菡急發聲 慘被網灌爆「狂問1題 」

    2026/01/17 18:36 即時新聞／綜合報導
    民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

    綽號「馬德」的中天電視台知名主播林宸佑，今日被僑頭地院羈押，引發社會討論。案情尚未明朗之際，民眾黨立法院黨團主任陳智菡卻立刻發文幫林宸佑說話，她臉書也瞬間遭千則留言灌爆，網友狂問：「所以你知道他手上有什麼？你緊張什麼呢？」還有網友傻眼喊：「這車妳也敢上！」

    高雄橋頭地檢署昨日北上搜索林宸佑住所，將包括林在內9人帶回，林等6人被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪向橋頭地院聲押獲准。消息一出，陳智菡立刻在臉書發文：「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」

    貼文一出，短時間內就被超過一千則留言灌爆，大批網友留言：「所以你知道他手上有什麼？你緊張什麼呢？」、「你會怕齁？」、「他們電視台自己都說靜候調查，勿枉勿縱，阿你戰狼姐姐怎麼那麼急著跳出來？」、「你怎麼知道他沒問題？」

    不少網友更直呼：「這種車也敢上啊笑死」、「陳智菡這麼想上車？」、「小姐姐，這車...不要亂上啊，到時候拉出來整串肉粽就不好看了」、「中天切割了耶，這台車要上嗎？」

