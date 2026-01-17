基隆市議員選情》議長童子瑋轉戰市長 謝國樑子弟兵掛民眾黨旗

基隆市議長童子瑋（中）轉戰市長，近日站路口拜票。（記者盧賢秀攝）

2026年基隆市議員選舉，國民兩黨近期內展開提名作業，議長童子瑋轉戰市長，帶動民進黨與無黨籍議員選情，為選情添變數；中正區、信義區都有市長謝國樑的子弟兵參選，高掛民眾黨的旗幟，象徵藍白合，但也很可能形成泛藍搶票的局面。

中正區現任4席議員藍綠各半，包括國民黨籍的藍敏煌、退出國民黨籍的「討打姐」呂美玲、民進黨籍的張顥瀚與許睿慈，4人地方實力都不錯，但張顥瀚涉及助理費官司尚未定讞，能否解套參選，將成為焦點。

請繼續往下閱讀...

另外地方士紳張文彬也跑得很勤，市府前副發言人曾冠誠將掛民眾黨旗幟參選，最近又傳出曾冠誠參選有變數，但確定的是謝國樑一定會派子弟兵代表民眾黨參選。

信義區也藍綠議員各半，有民進黨議員陳軍佐、陳宜，藍營議員韓世昱、何淑萍，信義區是文教區，藍營較占優勢，韓世昱2022年以8千多票當選，是全市最高票。因此藍營認為，如果韓世昱的得票數能夠釋放一些，藍營有搶下3席的機會，原立委林沛祥助理、國民黨發言人黃申棟將改掛民眾黨旗幟參選，上次已參選議員的民眾黨員李嘉濠將以無黨籍身分參選，地方人士認為，黃申棟參選，可能造成藍營議員壓力，選情更加緊繃。

仁愛區現任議員有民進黨籍童子瑋、鄭文婷，國民黨籍曾紀嚴及退出國民黨的張芳麗，今年選情詭譎多變。一來因仁愛區人口數一直下滑，去年底只剩3萬9千多多人，只比暖暖區3萬8千多人多1千多人，仁愛區是否減少1席議員，備受關注，將以今年5月人口數為準。

此外，童子瑋轉戰市長，現任3位議員力爭連任，無黨籍張芳麗將挑戰9連霸，前市議員莊榮欽也要捲土重來，2人都以無黨籍身分參選。昔日力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選的東岸銅陵關聖帝君廟負責人林華生，曾參選仁愛區市議員以些微票數落敗，他的女兒林杏潔已辭去工作，投入選戰，形象清新。另外民進黨也會再提名1名新人，選情激烈。

基隆市長謝國樑子弟兵將投入市議員選戰，部分人員將改掛民眾黨旗幟。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法