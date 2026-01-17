誰說都是納稅錢？網軍嗆「偷換概念」 杜承哲酸：這是我約戰的第2層涵義

杜承哲醫師向立委牛煦庭、吳宗憲約戰。（記者廖振輝攝）

闢謠「誰說都是納稅錢？」

台美關稅談判達成協議，關稅降為15%，不過藍白卻造謠稱「台灣將對美國投資5000億美元，相當台幣16兆元，是我國6年的總預算」，而杜承哲醫師在臉書約戰，只要有人可以證明「5000億美金全是納稅錢支出」，就把他台股帳戶內的1000萬都送給他。卻遭網友嗆是「偷換概念的詐騙局」，對此，杜承哲表示，「這就是我約戰文的第二層涵義」。

杜承哲在臉書發文表示，當我拿出1000萬支付能力的證明，跟網軍和藍白立委約戰之後，網軍馬上縮了，甚至開始闢謠「誰說5000億都是納稅錢？」並直稱杜承哲是在偷換概念。杜承哲說明，「這就是我約戰文的第二層涵義：我秀出實際能付的1000萬，是一種『信心的擔保』；但我沒有花掉，就產生了作用」。

杜承哲指出，政府的2500億信用擔保，就有這樣的作用：實際上貸款和投資的，還是企業，賺到錢也歸企業所有，政府沒必要的時候，不需要真正花錢。直呼，「你看懂了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這比喻真是太妙了，高招！」、「也是沒有人要跟我打賭雞排啊」、「87藍白總會打臉自家87藍白的臉」、「那些造謠者不是不懂！是不爽！就這麼簡單」、「『誰說5000億都是納稅錢？』會說出這個事實，代表白藍人根本就很清楚自己的說法是在造謠，純粹是知道自己理虧怕輸才會吐實」、「一起治療蠶食民主的癌細胞」。

