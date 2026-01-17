「無人機隊」夜巡北斗砲陣地 居民怒：國防機密任人拍？

彰化北斗鎮東螺溪北岸的國防部砲陣地附近，近半年來每到深夜就有3至4個「不明光點」在天空盤旋，引起民眾恐慌。（民眾提供）

彰化北斗鎮東螺溪北岸的國防部砲陣地附近，近半年來每到深夜就有3至4個「不明光點」在天空盤旋，居民原以為是星星閃爍，細看竟是無人機。由於飛行地點緊鄰國防部砲陣地與住宅區，不少居民憂心遭偷拍，甚至半夜不敢開窗。當地里長表示，已通報國防部後備指揮部近日派員查看。

當地居民反映，這些來路不明的無人機，常在國防部東螺溪北岸17至23砲陣地一帶出沒，有時一次多達3、4架，飛行高度約400呎（120公尺），不僅在軍事演訓區上空徘徊，還有人目擊飛往高鐵彰化站田中特定區，彷彿一群受過訓練的「無人機隊」，在蒐集情資，行蹤範圍令人不安。

許姓里民說，這群無人機剛出現時，大家還以為是星星，可是仔細一看，星星怎麼會一直移動、還會閃，才發現原來是空拍機，原本不以為意，可是這些空拍機幾乎每個夜晚都會出現，有年輕女性穿著小可愛，或是較清涼的衣物，深怕被偷拍，連窗戶都不敢打開，居民生活大受影響。但更讓居民不解的是，這裡明明是國防部砲陣地，經常實彈演習，為何無人機能飛越軍事要地長達半年，軍方卻沒發現？

北斗鎮新生里長吳金郎表示，接獲里民陳情後，上週已向國防部後備指揮部反映，對方回應近日將派員前往了解狀況，釐清是否涉及違規飛行或國安疑慮。

彰化縣政府表示，已接獲民眾反映，將依程序轉報民航局調查，釐清無人機操作者是否具備合法執照、飛行高度與時段是否違法，並依法處理。

民眾指出，無人機隊經常飛到北斗鎮與田中鎮交界的北岸砲陣地飛行，長達半年，軍方卻沒發現。（民眾提供）

