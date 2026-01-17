為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲、黃國昌站台輔選張啓楷 呼籲對手王美惠共辦政見辯論會

    2026/01/17 16:49 記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導
    民眾黨主席黃國昌（右二）、前主席柯文哲（左二）今到嘉義市為代表該黨參選嘉義市長的立委張啓楷（中）站台。（記者丁偉杰攝）

    民眾黨立委張啓楷今在嘉義市舉行參選嘉義市長記者會，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲同台力挺。張啓楷表示，「財政收支劃分法」修正案通過後，他幫嘉義市爭取66億元中央補助，然而同時中央總預算減少給嘉義市69億元，向對手、代表民進黨參選嘉義市長的王美惠喊話出來說清楚，呼籲王美惠、有意參選的其他參選人，一起舉辦政見辯論或說明會，讓市民知道每個參選人的願景與對嘉市未來的計畫。

    媒體詢問黃國昌，是否對嘉義市選情有信心？黃國昌表示，張啓楷過去2年在立法院表現有目共睹，嘉義市是民主聖地，相信有智慧的嘉義人會作出最好、最棒的選擇，就是張啓楷。

    張啓楷說，日前全國許多縣市已推動或跟進國中小營養午餐免費，嘉市民間團體大嘉義馬拉松協會日前也呼籲民代連署，建請嘉義市政府跟進，他很清楚表達支持態度，不過至今對手王美惠都未表態。

    張啓楷表示，柯前主席、黃主席都曾提過，呼籲王美惠一起舉辦市政辯論或說明會，將嘉義市的財政、高鐵聯外嘉義輕軌等交通建設，一項一項向市民說清楚。

