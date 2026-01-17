為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林晏良競選看板遮號誌燈 Cheap大酸：深思熟慮的愚蠢

    2026/01/17 22:24 即時新聞／綜合報導
    林晏良設在八德大明街的廣告看板，因遮住行人穿越號誌，還在「良」字上挖洞，被網友批「無良」。（記者謝武雄攝）

    林晏良設在八德大明街的廣告看板，因遮住行人穿越號誌，還在「良」字上挖洞，被網友批「無良」。（記者謝武雄攝）

    年底大選各陣營紛紛展開布局，許多人會放置宣傳看板，不過民眾黨桃園市議員參選人林晏良的競選看板竟擋住紅綠燈，並在看板上挖了洞讓燈號露出。對此，時常關心路權的百萬網紅Cheap表示，這是「深思熟慮的愚蠢」。

    Cheap在臉書發文表示，民眾黨桃園市議員候選人林晏良，在路邊設了一個超大看板，但怕遮住行人號誌燈，然後就在上面挖了個洞。Cheap傻眼說，「所以⋯⋯他知道那裡有燈，然後大概思考了個半分鐘，決定：『嗯我們來挖個洞，這樣就不算遮住了吧？完美！」

    Cheap吐槽，重點是那個洞挖得還特別拙劣，名字就三個字而已，林晏良直接把它削掉三分之一。大酸，「哥~~良被挖掉了啦，好像這個人只是『部分人格』？這⋯⋯不是深思熟慮的愚蠢嗎？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個大概會被嘴到不止2026甚至到2028選完」、「看板文化可以廢了吧」、「慘了，無『良』」、「事實證明慎選團隊很重要」、「真的是蠢，嫌票太多」、「這樣做事真的難看，更不用說要處理更大的事務」、「這咖根本不用選了！連人民的路權，都不重視」。

    桃園市府建管處長莊敬權到場查看，確認是未經申請、逕自設立的違規廣告物，今天中午已派員施工，約下午1點左右拆除；他說，依據桃園市廣告物管理自治條例規定，設置廣告物必須先向市府申請，不得有遮蔽交通號誌、標誌等設施，如有前述情形要限期改善，屆期未改善者可處3000元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時可強制拆除。

