    政治

    民眾黨稱關稅15％「無底線掏空台灣」 詹凌瑀：為反對而反對的嘴臉

    2026/01/17 16:57 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。（記者朱沛雄攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。（記者朱沛雄攝）

    民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美，回國後黃國昌的聲明接連被AIT打臉，相比之下行政院副院長鄭麗君率領代表團爭取到台美關稅15%。對此，媒體人詹凌瑀表示，如果爭取到低關稅、保住台灣產業競爭力叫做「掏空」，那請問黃國昌，你這一趟去美國到底替台灣談了什麼？你是去幫台灣爭取利益，還是去幫自己爭取鎂光燈？

    詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌前幾天大張旗鼓說要飛美國談關稅、見官員，搞得好像台灣沒他不行一樣。結果勒？人還在飛機上（甚至還沒踏進USTR大門），《紐約時報》就已經直接破梗，說台美關稅已經談妥降至15%且不疊加，這代表什麼？代表在國昌老師還在用「咆哮」當談判籌碼的時候，執政團隊早就已經在檯面下鴨子划水，把這件艱難的任務談成了！

    詹凌瑀指出，大家都知道川普主打保護主義，各國都挫勒等，台灣在賴政府帶領下，能爭取到跟日韓歐盟一樣的待遇，只課15%還不疊加。行政院副院長鄭麗君昨天開記者會宣布時，超級振奮人心，這明明就是外交上的重大突破，是一場大勝利！結果我們的國昌老師做了什麼？他竟然領著民眾黨幹部開記者會，大罵政府這是「無底線掏空台灣」？就問，這邏輯在哪裡？你在美國的時候：自己承認到了USTR才知道條件都談好了（原來你是去聽簡報的路人甲？）。 你回台灣之後：眼看無法收割這個功勞，乾脆把這個好結果抹黑成「掏空」。

    詹凌瑀直言，如果爭取到低關稅、保住台灣產業競爭力叫做「掏空」，那請問黃國昌，你這一趟去美國到底替台灣談了什麼？你是去幫台灣爭取利益，還是去幫自己爭取鎂光燈？不要見不得台灣好，好嗎？這種為反對而反對的嘴臉，真的大可不必。

