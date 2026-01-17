國共論壇被質疑親中?鄭麗文：自私政黨才會不顧台灣死活

鄭麗文強調，全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任。（記者王榮祥攝）

對於國共論壇被質疑親中，國民黨主席鄭麗文今強調，全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任，只有不負責任的政黨才會不顧台灣死活。

鄭麗文指出，國共論壇準備進度與內容只要確定就會第一時間透過記者會向大家說明，她重申相信全世界都很高度關注兩岸和平穩定，因為台海絕對不能發生戰事，她幾乎每天都會接待很多外國友人、外賓、駐華使節，大家都是一致的心情。

因此，在台灣的我們更不希望下一代上戰場，不希望台灣淪為戰場，所以全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任，只有自私自利的政黨才會不顧台灣人死活，而去挑釁兩岸的對立或戰火。

鄭麗文認為，兩岸和平一點都不困難，只要回歸九二共識、反對台獨，這也是全世界的共識，不需要任何多加的條件，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰和平。

她說，基本上這不是一個零合遊戲，更不是一個選邊站的遊戲，那都是錯誤的假設，台灣從二次世界大戰開始到戰後，跟全世界尤其跟美國的關係，都是堅不可破的，這沒有選邊站也不是零和遊戲。

國民黨希望的是共好雙贏，希望的是穩定的區域政治，台灣不會變為棄子，台灣也不是籌碼。

