為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國共論壇被質疑親中?鄭麗文：自私政黨才會不顧台灣死活

    2026/01/17 15:57 記者王榮祥／高雄報導
    鄭麗文強調，全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任。（記者王榮祥攝）

    鄭麗文強調，全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任。（記者王榮祥攝）

    對於國共論壇被質疑親中，國民黨主席鄭麗文今強調，全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任，只有不負責任的政黨才會不顧台灣死活。

    鄭麗文指出，國共論壇準備進度與內容只要確定就會第一時間透過記者會向大家說明，她重申相信全世界都很高度關注兩岸和平穩定，因為台海絕對不能發生戰事，她幾乎每天都會接待很多外國友人、外賓、駐華使節，大家都是一致的心情。

    因此，在台灣的我們更不希望下一代上戰場，不希望台灣淪為戰場，所以全力開創兩岸和平的任何契機，是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任，只有自私自利的政黨才會不顧台灣人死活，而去挑釁兩岸的對立或戰火。

    鄭麗文認為，兩岸和平一點都不困難，只要回歸九二共識、反對台獨，這也是全世界的共識，不需要任何多加的條件，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰和平。

    她說，基本上這不是一個零合遊戲，更不是一個選邊站的遊戲，那都是錯誤的假設，台灣從二次世界大戰開始到戰後，跟全世界尤其跟美國的關係，都是堅不可破的，這沒有選邊站也不是零和遊戲。

    國民黨希望的是共好雙贏，希望的是穩定的區域政治，台灣不會變為棄子，台灣也不是籌碼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播