    首頁 > 政治

    白色恐怖政治受難者陳欽生回憶錄發表 揭開謊言與真相

    2026/01/17 16:19 記者翁聿煌／新北報導
    白色恐怖政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表。（記者翁聿煌攝）

    白色恐怖政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表。（記者翁聿煌攝）

    國家人權博物館今天（17日）舉辦政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表會，完整呈現陳欽生前輩的人生軌跡，對照歷史檔案，揭露當年情治檔案中的虛構情事，為白色恐怖歷史留下重要見證，也讓社會得以深入體會威權統治下政治受難者所面臨的處境與心理歷程。

    人權館長洪世芳說，《謊言．真相：陳欽生生命故事》是陳欽生首度完整呈現生命經驗的回憶錄，書中記錄他在威權體制下遭逮捕、審訊、監禁的過程，以及在長期的高壓恐懼與體制規訓下，如何堅毅地追尋歷史真相，找回自我的價值。這不僅是個人的生命書寫，更反映出當時整個時代的結構性暴力與對人權的侵害。

    他指出，新書發表會選在人權館景美園區、這個曾是白色恐怖時期關押政治犯的重要場域、同時也是陳欽生曾被監禁的地點舉行，過往的人權侵害場址，如今已轉化為人權教育與記憶保存的重要空間，別具歷史意義。

    陳欽生以「見證者」的角度，將親身經歷的白色恐怖歷史記錄下來，讓生在自由時代的民眾得以了解這塊土地的過去，他的生命故事在推動轉型正義的進程中，也帶給大眾許多啟發和思考，人權館近年致力於將許多政治受難者前輩的生命故事，轉譯為文學、影像等多元媒材文本，希望透過一個個有血有肉的真實故事，成為能引起大眾共鳴，對人權的更多理解、對話與實踐。

    陳欽生說，儘管重揭傷疤曾讓他飽受惡夢與痛苦，但「這段苦難不能、也不應該被忘記」，出版自傳的初衷是希望讀者能透過這本書來認識過往這段被遺忘的負面歷史，看見他們這群曾被國家侵害人權的人如何在困境中找回自我，進而了解白色恐怖時期那些確實發生卻刻意被隱藏的悲劇，藉此點醒世人，唯有尊重人權，帶著愛與關懷，才有和平，悲劇才不會再度重演。

    陳欽生去年獲得客家委員會特別貢獻獎，他與客委會主委古秀妃合影。（記者翁聿煌攝）

    陳欽生去年獲得客家委員會特別貢獻獎，他與客委會主委古秀妃合影。（記者翁聿煌攝）

