藍白不甩居住正義強修「眷改條例」 黃智賢嘆：怎能變成特權條例

立法院會日前三讀修正通過「國軍老舊眷村改建條例」第3條，將適用範圍擴大涵蓋1981年到1996年2月興建完工的軍眷住宅。對此，名嘴黃智賢表示，眷村改建條例怎能變成特權條例。

黃智賢在臉書PO文表示，眷村改建條例原本定義的老舊眷村，是指民國69年12月31日前興建完成的軍眷住宅才適用，羅智強委員修改為「1996年2月5日前興建完成的軍眷住宅，且有改建或遷移必要者」可適用，也就是，把適用範圍從1980年，擴大到1996年之前，加上「有改建或遷移之必要」，這個修法引起極大的爭議，但還是在席次優勢下，火速三讀通過。

羅智強說，慈仁八村因為在1989年完工，不符合眷改條例規定的1980年，所以無法適用眷改條例，他表示修法初衷，是為了解決慈仁八村50戶人家的長期問提，反對者批評，他的版本可能會因此涵蓋全台灣78個社區，3萬多戶眷宅，會因此增加政府財政負擔，且是劫貧濟富。

黃智賢指出，眷改條例修法已經三讀通過，除非行政院不副署，或被判定違憲，否則，理論上符合定義的3萬多戶，都可以依法提出申請，重蓋，當然，行政機關有審核與評估權，但法條文字打開的門，是非常寬的，被駁回的社區會立刻找許多立委陳情，在立委的強勢施壓與關說下，不知道哪個公務員有膽子敢說不？甚至，隨時可以迎來再次修法，直接定義，可以二次公費改建，反正，只要有席次優勢，再改一下，何難之有？那麼，公平正義，將成笑話，以法律包藏階級特權，成為巧門。

黃智賢續指，全台灣老舊房子無數，要都更，一般就是跟建商合作，自費都更，羅智強的修法，卻打開了潘朵拉的盒子，私人產權的房子，變成要由政府出錢都更改建。以成功國宅來說，1985年完工，也到了都更的時候，位處台北市精華區，一戶幾千萬，政府若幫住戶免費重蓋，價值驚人，但問題還不在價格，重點是，「成功國宅」的身分，其實已經不是國宅，當初以國家預算，讓軍眷戶可以低廉或接近免費價格，離開老舊眷村，搬進成功國宅大樓，並且擁有完整的私人產權，幾年閉鎖期之後，完全可以自由買賣。

黃智賢分析，王如玄就買了好幾戶軍眷宅，也就是說，成功國宅或大安國宅或興安國宅等原是眷村基地，但已歷經一次公費改建，現在早已經不是眷村的身分，也不是國宅，而是自有產權，完全自由買賣的民宅，而當初的眷改條例，政府付出極其龐大的預算，把全台灣的老舊眷村改建，社會已經經過一次，對於財政負擔，以及社會公平正義的討論，同意的前提，是因為，渡海來台的國軍，為了國家與歷史悲劇，而犧牲奉獻，讓政府蓋一棟房子給他們，是一次性的補償，也同時一次性解決老舊眷村的問題，所有1980年以前的老舊眷村既然已經都花費公帑，改建完畢了，那現在為什麼要改成「1996年前完工」現在，這個德政，在修法之後，按照法條，似乎將變成永無止境的特權。

黃智賢補充，當然，條例修改之後，並不是說，沒有審核的機制，但這法條，問題重重，最嚴重的，是觸碰了公平正義的底線，因為法條寫的就是「1996年以前完工的眷宅」要改建或遷建都適用，法條浮濫到只以年代劃分，且沒有明確排除，已經用公帑，一次性改建過，完全私有化的社區，那麼，只要以政治勢力施壓，當然完全可以輾壓反對力量，而成功適用到已經免費改建過一次，現在根本是民宅的房子，同樣是私有產權的房子，為什麼我的房子都更要自負成本，羅智強修法下的房子，卻不用？

黃智賢說，除非羅智強版，明確排「已經完成一次性政府補貼改建，產權已經私有化，只是名稱仍為某某國宅或新村的私人住宅」或明文「不得重複享受政策補貼改建」，不然，三讀通過的法條文字，法律條文，就是有被解讀成再次免費重蓋的邏輯縫隙，這樣的修法，太容易造成，以納稅人的錢，去圖利少數人，圖利特定人的後果，甚至下次還可以改成「2025年以前完工」，還可以改成「永恆不斷改建」，羅委員強調，他修法只是為了慈仁八村，可是慈仁八村是1989年完工，如果只是為了慈仁八村，那麼，奇怪的是，為什麼法條不寫1989年前完工的適用？為什麼要寫1996年前完工都可以適用？即使只是為了慈仁八村的50戶，也沒有正當性，因為司法早已判決:國家不能為慈仁八村改建。

黃智賢稱，法院判決認為慈仁八村不符眷改條例的老舊眷村定義，因而不適用該條例，所以，並沒有因此判決其享有改建權利，慈仁八村是職務宿舍，職務宿舍就是，你離開這個職務，就要搬離，像行政院長卸任，就要搬離，市長卸任，就要搬離市長官邸，慈仁八村住戶是在離開職務以後，繼續免費居住，最後乾脆要求政府免費送一戶有產權的房子，國防部當初取消他們的改建資格，並沒有錯。

黃智賢批評，當行政跟司法體系，都已經確認，慈仁八村不能享受老舊眷村改建條例，羅委員直接以修改法律，推翻司法判決，這樣可以嗎？慈仁八村是1989年完工的職務宿舍，不是眷村，國家有虧欠慈仁八村住戶嗎？還是慈仁八村住戶認為，理應得到更多？那以後是不是所有職務宿舍，都可以長期免費居住，然後再要求政府免費改建，送我一戶，職務宿舍自動定義為眷宅？是真的不明白，還是未來乾脆修法，全台灣所有40年以上的私人房子，都由政府免費重新蓋給人民？這樣，會不會太荒謬？

黃智賢直言，這樣的眷改條例修法，有違反公平正義的疑慮，牽涉的，更可能是上兆元的財務地雷，卻只有少數人得暴利，法律條文粗陋，漏洞百出，只圖利特定人，實在讓人萬分痛心。

