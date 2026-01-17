21個百里侯爭奪戰藍營人選3月前底定 目前仍有5個選區喬不定

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨主席鄭麗文指示藍營21個直轄市、縣市長選舉提名徵召人選（新竹市禮讓民眾黨）最遲3月前底定，黨內人士今日盤點指出，目前仍待協調的選區有嘉義縣、市、台中市、新北市、金門縣等5個，確定辦初選或以內參全民調為依據的選區為宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣等3個，澎湖縣經協調後授權黨中央直接徵召，而有傾向人選待徵召的選區是雲林縣、彰化縣，再扣除已徵召的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等4選區，剩下的6個選區就是尋求連任的基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣與連江縣。

該人士表示，這6縣市視同已經徵召，只是沒走相關程序，至於何時邀請他們到中常會造勢，將尊重縣市長的考量，就如4年前台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都是直到8月間才徵召。

針對外界關注彰化縣整合，黨內相關人士被問到是否會找立委謝衣鳯以及也有意爭取的2位前副縣長洪榮章、柯呈枋協調一下？這位人士說，「不用啊！現在不是3個人喬的問題」，關鍵在於彰化謝家的內部問題仍待處理，從內參民調來看，謝衣鳯是藍營最強人選，本人也有參選意願，但謝家父母是否全力支持，才是問題重點，如果謝家可以達成共識，黨中央傾向徵召謝衣鳯，因此才沒有啟動協調機制，盼事情能有圓滿結果。

至於另一個人選明確並待徵召的雲林縣就等立委張嘉郡決定何時適合徵召，國民黨中央將配合雲林張家的選舉節奏。

目前仍待協調的新北市，人選有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，據指出，新北市協調小組與劉、李三方已就協調問題溝通中，最遲3月前要底定人選，至於與民眾黨的協調，據指出，民眾黨方面完全不急，甚至說不急著在3月協調，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌希望藍、白先各自把自己的盤做大。

台中市方面，由於立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，一個急著要求1月底前確定人選，另一個希望爭取更多時間營造聲勢，各持己見，至今無法達成共識，再次協調時間也未定﹔至於另外2個待協調的嘉義市與金門縣，前者協調範圍已從3人縮小為醫師翁壽良與嘉義市議員鄭光宏2人，後者人選則有立委陳玉珍與前金門縣長楊鎮浯，目前仍由地方協調小組負責協調。

而經國民黨中央介入協調後已有結論的澎湖縣，人選包括民調支持度接近的澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖，兩人授權由黨中央直接徵召其中一人，不需要再做內參民調。

新竹縣確定要辦初選，時間估在3月舉行，目前已有立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢2位競爭對手，未來領表登記後，除非全體登記參選人都同意採用全民調，否則將以3成黨員投票、7成民調結果的比例決定﹔花蓮縣與宜蘭縣則都確定以全民調方式產生人選，前者人選有吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，後者人選為立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德。

至於藍營最艱困選區嘉義縣，雖然兼任民眾黨嘉義縣市黨部主委的白營立委張啟楷日前指出，已與國民黨討論出2個不錯的人選，但黨內人士澄清，嘉義縣雖然採取「在野合作模式」，但無涉藍白合，「當地沒有民眾黨的人」，並強調藍白協調合作4縣市沒有包括嘉義縣，國民黨會持續接觸可能人選，包括中選會代理主委吳容輝、前綠營立委林國慶、國民黨立委王育敏都被視為有機會勝選。

