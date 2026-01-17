為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《台西風雲》作者丁耀林辭世 韓國瑜任點主官、政壇人士送行

    2026/01/17 13:55 記者李文德／雲林報導
    丁耀林告別式今天舉行，韓國瑜等政壇人士前往弔唁。（記者李文德攝）

    丁耀林告別式今天舉行，韓國瑜等政壇人士前往弔唁。（記者李文德攝）

    曾造成全台轟動的《台西風雲》作者丁耀林上月27日辭世，享壽88歲，今（17）日上午家屬在虎尾工專路旁舉辦告別式，立法院長韓國瑜等各界人士前往致意，場面莊嚴隆重。

    丁耀林為了生計閉門2個月寫出第一部小說《台西風雲》，短短幾個月狂賣24萬冊，接著自編、自導拍攝同名電影，首輪即打破當時全國20年來的票房紀錄，熱愛寫作的他，又創作多部膾炙人口的小說，如《死囚》，其中長篇寫實作品《殺手輓歌》在自由時報第3版連載，報界當時更譽為最震撼作品，另篇長篇寫實作品《我要活下去》，也獲得自由時報連載。

    告別式上，由韓國瑜出席擔任點主官，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱、民進黨立委劉建國、國民黨立委傅崐萁、張嘉郡、許宇甄、牛煦庭、王育敏、林沛祥、翁曉玲、羅智強、陳玉珍、林思銘、游灝、謝龍介等人到會場致意，場面肅穆莊嚴。

    丁耀林之子、國民黨立委丁學忠表示，父親即使年過8旬，依然堅持每天閱讀書寫，《台西風雲》再版爸爸曾寫下詩作《漫漫長路我走過》，這條路父親走得踏實且坦蕩，謝謝父親用一生教會後輩如何挺直腰桿，行走人生，父親的身影會永遠在心中。

