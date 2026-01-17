中國官媒批台美關稅「台媒秒跟進」！王定宇轟：幾乎完全照抄擴散

中共對台認知作戰官媒「今日海峽」發文抨擊，錯誤發布「5000億美金換關稅15%」，還表示5000億美金可以蓋275棟台北101等，沒想到馬上有台灣媒體跟發。對此，立委王定宇質疑：「為什麼台灣某些媒體會毫不查證地幾乎完全照抄擴散？」（取自王定宇臉書）

台灣與美國關稅談判，爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇。中共對台認知作戰官媒「今日海峽」發文抨擊，錯誤發布「5000億美金換關稅15%」，還表示5000億美金可以蓋275棟台北101等，沒想到馬上有台灣媒體跟發。對此，立委王定宇質疑：「為什麼台灣某些媒體會毫不查證地幾乎完全照抄擴散？」

王定宇今日在臉書發文表示，有一種研究，看看威脅者的訊息發出後，會有哪些協作者分享擴散？這些協作者會多快執行這些任務。

「今日海峽」昨日報導，5000億美金可以蓋275棟台北101，重鋪31次台灣高鐵全線。王定宇指出，「今日海峽」是中國共產黨對台灣進行認知作戰的官媒，明明內容是錯誤或是硬把正面寫成負面，為什麼台灣某些媒體會毫不查證地幾乎完全照抄擴散，是記者的問題？或是編輯台的問題？或是整個媒體的問題？

王定宇說，美國商務部的新聞就告訴大家，台灣對美投資是2500億美元，而且是私人企業投資，政府（納稅人）不用出錢，政府的2500億是信保，成本約為3%，而且投資不是送錢，獲利百分百歸投資者所有。美國、日本、韓國、歐洲媒體都是這樣報導2500億，而5000億都是誰在說？中共官媒、紅媒、某些藍白紅人士。

「看看就知道，台灣談判出一個令日、韓、東南亞、歐盟羨慕的最惠國待遇，」王定宇表示。他說，國際和台灣企業都是正面肯定，這份信心也反映在國際法人投資台灣股市衝高的表現上，唯一跳腳唱衰的，大概就是中共和中共的附庸，以及收錢辦事的網路代操公司帳號吧！

最後他也諷刺：「附帶一提，中國的關稅是47%以上，而且還沒有定案。」

