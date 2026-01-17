為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    跨市跑行程！ 劉和然出席藥師佛文化節

    2026/01/17 13:47 記者黃子暘／新北報導
    力爭國民黨提名的新北市副市長劉和然勤跑行程，今（17）日代表市府，出席在台北市舉行的「第8屆藥師佛文化節」淨耀和尚圓寂周年紀念法會暨「慧海常淨．法光長耀」追思座談會與墨寶回顧展。（新北市民政局提供）

    力爭國民黨提名的新北市副市長劉和然勤跑行程，今（17）日代表市府，出席在台北市舉行的「第8屆藥師佛文化節」淨耀和尚圓寂周年紀念法會暨「慧海常淨．法光長耀」追思座談會與墨寶回顧展。（新北市民政局提供）

    力爭國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然勤跑行程，今（17）日代表市府，出席在台北市舉行的「第8屆藥師佛文化節」淨耀和尚圓寂周年紀念法會暨「慧海常淨．法光長耀」追思座談會與墨寶回顧展。劉和然說，淨耀和尚弘法全球，長年投入社會教化、反毒宣導與青年關懷，慈悲心為社會注入穩定與希望的力量，市府與慈法禪寺合辦藥師佛文化節，盼藉宗教力量安定人心、凝聚社會正向能量。

    民政局長林耀長指出，系列活動在17、18日舉行，除內場法會與文化展覽外，外場「幸福嘉年華」結合親子體驗、蔬食市集與反毒公益宣導舉行，其中規劃互動體驗讓親子在遊戲中認識佛教文化，另有40攤蔬食、文創及佛教文物攤位，推廣健康飲食與友善環境理念，參加民眾還有機會抽中iPhone等好禮，並可獲贈藥師咒防磁波貼片、淨耀和尚墨寶春聯等。

    劉和然與淨化社會文教基金會董事長陳立純、慈法禪寺住持開善法師一同參觀淨耀和尚墨寶展，並寫下「乘願再來」祝福語，並點燈供佛祈求新北市民平安健康。

    慈法禪寺說，圓寂周年紀念法會暨追思座談會透過播放紀念影片、舉辦緬懷座談，回顧淨耀和尚生前的弘法利生，並同步展出其墨寶回顧展，以藥師法門為核心題材，展現佛法與藝術融合的修行精神。

