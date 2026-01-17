為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍營竹山鎮長初選議員蔡孟娥出線 綠營：已有對戰人選

    2026/01/17 14:09 記者陳鳳麗／南投報導
    國民黨竹山鎮長黨內初選民調，由現任縣議員蔡孟娥出線。（圖擷自蔡孟娥臉書）

    國民黨竹山鎮長黨內初選民調，由現任縣議員蔡孟娥出線。（圖擷自蔡孟娥臉書）

    首次上稿：13:21
    更新時間：14:09

    國民黨南投縣竹山鎮長初選民調結果出爐，現任縣議員蔡孟娥民調比縣府秘書林孟麗多8.2%，將代表藍營參選竹山鎮長，民進黨南投縣選對會召集人羅美玲表示，民進黨也有對戰人選，將會作最終確認後再公開。

    南投縣竹山鎮長選舉，藍營現任縣議員蔡孟娥，以及南投縣府秘書林孟麗都有意願參選，縣黨部在本週進行初選電話民調，採與綠營對手對比式民調方式進行，今天由縣黨部主委游顥開封資料光碟與民調統計結果，現任縣議員蔡孟娥民調數字比林孟麗多8.2個百分點勝出。

    據透露，此次國民黨竹山鎮長對比式電話民調，從12日到15日進行，有效樣本1073份，95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。林孟麗支持度為28.0%，蔡孟娥為36.2%，此次不表態者約占3成。

    游顥表示，此次辦理竹山鎮長黨內初選，過程公開、公正，公平，全縣13鄉鎮市長參選人選，將在農曆年前完成正式提名作業。

    民進黨竹山鎮長參選人選還未有動靜，該黨南投縣選對會召集人羅美玲指出，民進黨竹山鎮長已有參選人選，目前會進一步溝通確認，民進黨此次的鄉鎮市長或縣議員、代表人選，不會從缺，且會多給年輕世代機會，為南投縣培養新血。

