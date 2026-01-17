為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    看板擋行人號誌議員參選人自豪民眾黨講法制 網酸：不是講司法迫害？

    2026/01/17 15:32 即時新聞／綜合報導
    林晏良設在八德大明街的廣告看板，因遮住行人穿越號誌，還在「良」字上挖洞，被網友批「無良」。（記者謝武雄攝）

    民眾黨創新創業委員會執行長林晏良在桃園市八德區大明街的選舉看板因擋住行人穿越的號誌，林晏良的「良」字上面遭工作人員故意挖洞，使號誌露出來，事發後林晏良今上午8時許於臉書發文回應，「由於支持者較為熱情，安排製作看板上架......本人表達感謝之情，但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」揶揄「真的是我聽過最好笑的笑話沒有之一」。

    「Mr.柯學先生」粉專今日於社群平台發文並附上圖卡，圖卡內容顯示「看板擋行人號誌再挖洞，民眾黨候選人表示，民眾擋『講求法治』，是支持者太熱情」。「Mr.柯學先生」大酸，「民眾黨講求法治，真的是我聽過最好笑的笑話沒有之一」。

    網友看到貼文後留言，有人說「因為他們的精神領袖最守法」、「他們講求法治沒錯啊！每條法律都要違反然後被治」、「講法治？不是講司法迫害嗎？」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    民眾黨議員參選人林晏「良」看板遮蓋號誌挨批無良 建管處派人拆了

