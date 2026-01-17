陳佩琪喊「檢方聽柯黑名嘴就來搜索羈押」 吳靜怡提3點秒打臉

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，近日時常在臉書發文抒發心情。昨日她發文抱怨，檢調只是聽名嘴在「柯黑節目」上亂掰一通，就立刻跑來搜索、羈押。對此，政治評論員吳靜怡對於柯文哲京華城弊案提出3點回應：1、國民黨鍾小平議員按鈴控告的；2、按鈴控告之前，是不是北市府政風處就有啟動調查？最後她嗆，3、「陳佩琪女士，您的先生柯文哲涉及的案子太多件了，哪1件請講清楚！」

吳靜怡今日在臉書發文表示，關於涉及圖利貪污的被告人柯文哲太太陳佩琪指控檢方聽柯黑名嘴講一講就來搜索與羈押，她統一回應一下：

1、國民黨鍾小平議員按鈴控告的。

2、鍾小平按鈴控告之前，是不是北市府政風處就有啟動調查？

3、陳佩琪女士，您的先生柯文哲涉及的案子太多件了，哪1件請講清楚！

吳靜怡說，綜合以上，沒有1件跟錢財無關，橘子許芷瑜從多位證人口供和事證都有關聯，「柯文哲要清清白白，橘子許芷瑜就必須回來！」

最後她也表示，陳佩琪很清楚，比她更難受的就是許芷瑜的阿嬤，柯文哲去道歉了沒有？「把恩人的孫女顧到變成通緝犯！要不要給妳地址？要哭，去道歉再哭！人家不缺那些錢，柯文哲不認罪，人家孫女怎麼回來？妳可以問問柯文哲，我當然有資格為了許芷瑜罵他幾句，剛好而已。」

