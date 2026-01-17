為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白跳腳台美關稅15％ 林楚茵曝外媒反應：韓國把台灣當最強對手在提防

    2026/01/17 12:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    台、美完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加，藍白卻對此跳腳。民進黨立委林楚茵表示，唱衰台美關稅15％的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在「羨慕」台灣。

    林楚茵在臉書PO文表示，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」？是「產業外移」？拜託看看，台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導：中央日報：台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免，韓國半導體陷入沉重苦思；Focus on Economy：川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現，韓國重回談判桌；韓國經濟：台灣對美「All-in」330兆韓元，三星電子、SK海力士「高度緊張」；Nate 新聞：威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅。

    林楚茵直言，韓國把我們當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白：不要15％關稅？是要中國47％嗎？那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了！台灣的佈局，世界都看在眼裡！

