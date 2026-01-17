為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美關稅15％ 謝志偉「諧音哏」嘲諷藍白中造謠

    2026/01/17 13:04 即時新聞／綜合報導
    駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

    駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

    台、美完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加議題，不過，國民黨昨召開記者會稱「黑箱作業換來產業掏空」。對此，駐歐盟代表謝志偉分享與友人對話，對方詢問藍、白、中拚命造謠，「您怎麼看這種厚顏無恥誣很大的反應」，謝志偉則妙答「不『笑』有三，『誣厚』為大」，PO文曝光引起不少網友討論。

    謝志偉今日稍早於臉書粉專發文提及，久未聯絡的朋友來訊：「這次民進黨政府對美關稅談出這麼漂亮的成績，一般正常的台灣人都感到欣喜。但是藍、白和中國三方都笑不出來就算了，竟然還在那拚命造謠！不知您怎麼看這種厚顏無恥誣很大的反應？」

    謝志偉透露，他略微想想，回以：「這種反應，古有明訓。」對方秒回：「怎麼說？」沒讓他多等回說：「不『笑』有三，『誣厚』為大。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「中國黨恨不得臺灣的關稅比中國高！」、「舔不知恥」、「KMT聯合白草黨，用中國共產黨手段，聯合次要敵人，打敗主要敵人，不用弄髒自己動手......白草黨一直喜孜孜，認為自己也利用了KMT」。

    相關新聞請見︰

    「不是笨就是壞」 許美華：台美投資不是5000億假數字

    5000億美元投資換15％關稅？胡采蘋揭實際數字

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播