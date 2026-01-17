台美關稅15％ 謝志偉「諧音哏」嘲諷藍白中造謠

駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

台、美完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加議題，不過，國民黨昨召開記者會稱「黑箱作業換來產業掏空」。對此，駐歐盟代表謝志偉分享與友人對話，對方詢問藍、白、中拚命造謠，「您怎麼看這種厚顏無恥誣很大的反應」，謝志偉則妙答「不『笑』有三，『誣厚』為大」，PO文曝光引起不少網友討論。

謝志偉今日稍早於臉書粉專發文提及，久未聯絡的朋友來訊：「這次民進黨政府對美關稅談出這麼漂亮的成績，一般正常的台灣人都感到欣喜。但是藍、白和中國三方都笑不出來就算了，竟然還在那拚命造謠！不知您怎麼看這種厚顏無恥誣很大的反應？」

謝志偉透露，他略微想想，回以：「這種反應，古有明訓。」對方秒回：「怎麼說？」沒讓他多等回說：「不『笑』有三，『誣厚』為大。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「中國黨恨不得臺灣的關稅比中國高！」、「舔不知恥」、「KMT聯合白草黨，用中國共產黨手段，聯合次要敵人，打敗主要敵人，不用弄髒自己動手......白草黨一直喜孜孜，認為自己也利用了KMT」。

