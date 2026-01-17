為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅15％ 林濁水：台灣首度成為交易行為主體

    2026/01/17 11:50 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    台、美完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加，各行各業紛紛感到歡欣鼓舞。對此，前立委林濁水指出，「台灣第一次成為交易行為的主體，而非強權博奕中被交易的客體」。

    林濁水昨發文提及，在根留台灣原則下，台積電連同產業聚落加碼投資美國加上15％關稅、台灣1.25兆國防預算、美國國會台灣授權法、2026美國國安報告、美艦台海自由航行。使台、美之間，在全新的全球格局和唐羅主義的戰略大架構下，完成了一個堪稱關係綿密的空前大交易。

    儘管交易過程，川普咄咄逼人，台灣有驚有險，但是第一次，台灣第一次成為交易行為的主體而非強權博奕中被交易的客體。

    林濁水指出，這場交易中，台美在以彼此的安全、經貿、產業鏈架構為交易客體做了空前規模的大交易。但是吊詭的，由於這一個交易架構的形成，台灣成為鞏固印太戰略地緣政治樞紐，同時在經濟戰略上，鞏固了全球非紅科技產業硬體製造鏈的樞紐基地地位，於是面對中國，台灣主權擺脫了過去成為美中交易籌碼的地位。

    林濁水坦言，「整個看起來，果然印證了川普雖然常常走鐘短視，但美國長期縱橫全球的傑出精英政務官、戰略家將會運用川普的爆發力的同時把國家方向儘可能地導向妥善」，最後嘆說「真是世事難料，無比神奇」。

    前立委林濁水。（資料照）

    前立委林濁水。（資料照）

