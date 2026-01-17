為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「不審怪別人」！批民進黨立委擋預算 國民黨FB反被上千留言噹爆

    2026/01/17 11:55 即時新聞／綜合報導
    國民黨臉書發文被灌爆。（取自國民黨臉書）

    國民黨臉書發文被灌爆。（取自國民黨臉書）

    總預算案以及國防特別預算持續卡關之際，國民黨在臉書發文，不滿指出TPASS、生育補助、治水防洪等三項預算遭到民進黨立委全體反對。結果留言區反被上千則留言灌爆：「自己不審怪別人」、「不是你們不審預算嗎？」；也有網友看了留言表示：「看完留言，覺得台灣還是有希望的。」

    國民黨昨日下午在臉書發文批評，為了確保民生福利，國民黨、民眾黨提案優先動支718億的新興計畫預算，並希望能逕付二讀，結果綠委竟然「全數反對」；國民黨還批評，當國民黨在解決問題時，民進黨還在製造問題，卡關人民權益！

    另外，國民黨臉書還指出，總預算卡關原因，是因為行政院先前強推「違法總預算」，該依法編列的「軍人加薪」、「警消退休金」等預算通通沒編，「搞清楚，總預算卡關的罪魁禍首，就是公然違法的民進黨！」

    不過，該篇貼文目前已遭網友灌爆，網友紛紛留言表示：「我信你個鬼」、「哇靠！自己不審怪別人」、「為什麼這樣造謠是可以被接受的」、「鬼話連篇」、「沒看過這麼不要臉的」、「不用再洗白啦，大家不傻」、「原本放在總預算裡面不審，被罵了才特別挑東西出來審，難道你們想挑的預算才重要，其他預算不重要？」、「大家都成年人，對或不對都會判斷，不要再做一些虛的，丟臉」。

    截稿當下，該貼文已有超過2000則留言灌爆。也有網友看了留言表示：「看完留言，覺得台灣還是有希望的。」

