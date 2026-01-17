為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨台中市長提名協調無共識 楊瓊瓔質疑內參民調曝委屈

    2026/01/17 11:23 記者張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔參加梧棲農會活動致詞，高喊準備好了。（記者張軒哲攝）

    國民黨中央提名協調小組昨日就台中市長選舉提名，邀集台中市提名協調小組與立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2名競爭對手進行協調，雙方仍無法達成共識，楊瓊瓔今日大吐苦水，認為外界指她遲到是「不尊重制度」，她強調昨日在立院表決，有先告知會晚10來分抵達黨部，並非外界說的半小時。

    楊瓊瓔今日於梧棲參加農會活動接受聯訪，她表示，針對近幾週部分媒體報導所謂「台中黨內內參民調」，在昨日的協調會議中，秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。因此，目前公開被討論的幾份民調與數據，其來源與方法和結果真實性都有待進一步釐清，盼外界不要因此產生誤解。

    楊瓊瓔說，協調的本質，本來就不是一次會議就定生死，而是要讓制度、方式、時程取得共識，從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排。但實際上，過去反而是為了黨內團結，配合過別人的時程安排，這件事黨內很多人都清楚。

    媒體詢問楊、江第二次協調時程，楊瓊瓔說，目前尚未確定時間，靜待黨中央通知。

