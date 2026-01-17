藍白操作台美關稅輿論破功！網路聲量曝「關鍵轉折」：遭事實反撲

台灣與美國關稅談判，爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等。圖為台美關稅敲定，簽署MOU後合影。（取自盧特尼克社群X）

台灣與美國關稅談判，爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，卻遭藍白紅持續攻擊。粉專「聲量看政治」指出，相關操作在短時間確實推升恐懼聲量，造成話題爆量假象。然而，隨著官方宣告、國際比較與產業公開背書，聲量高峰轉眼崩解。「聲量看政治」也出示聲量數據，16日以後，藍白紅聯手聲量高峰不僅消退，部分還低於原本單打獨鬥的階段。主流群眾用「結果」檢驗所有藍白紅的疑美論述，哪邊能提供答案，就流向哪邊。

「聲量看政治」今日表示，台美關稅協議敲定，藍白紅三方按照慣例彼此連動，分進合擊操作「被賣台」、「美國得利」、「政策黑箱」等負面論述。短時間確實有效，但是隨著官方宣告、國際比較與產業背書公開，三方攻勢迅速瓦解，聲量高峰轉眼崩解。這場輿論攻防證明，唯有「結果事實」透明而堅定，群眾最終終究會認同，並且否定空泛的恐嚇與程序攻擊。

請繼續往下閱讀...

「聲量看政治」分析，這次藍白紅彼此串聯，展開不同面向的「負面操作」：紅營主打「台灣被美國當棋子」、「賣台」，強化主權焦慮與被害意識；藍營擴大「產業被掏空」、「我們又被犧牲」情緒，號召疑美、悲情共鳴；白營聚焦「政策黑箱」、「談判過程不透明」、「監督政府」的程序論述，宣稱標榜理性反對與專業監督。

這種分進合擊的操作，短期內讓社群、YouTube、媒體影片數與觀看數急遽增長，輿論氛圍充滿危機感，試圖讓中間選民與觀望者失去信心、動搖支持基礎。回顧聲量趨勢圖，13日前後紅藍白影片數和觀看數同步拉高，三方聯手確實搶佔話語主導權，讓輿情出現短暫「恐懼大聯盟」效應，藍紅線高點、白線雖未爆量但也穩定提升，彷彿形成「全民不滿」的虛假共識。

「但關鍵轉折出現在談判結果公開與國際比較資料一曝光」。「聲量看政治」指出，官方16日宣布15%關稅與日韓齊平、不疊加，台積電、產業界、美國商會等正面聲明接連釋出後，泛綠聲量迅速反攻，直播與觀看數破表，三方負面曲線則斷崖式下滑。「數據顯示，當事實成為討論核心，情緒型帶風向立刻瓦解。」

「聲量看政治」表示，這場輿論戰，最終由「可驗證成果」決勝負。紅營的美國代理人論遇到日韓同級、全球產業正面評價直接破功，小圈圈自娛無法擴散；藍營的疑美悲情，在產業界背書與國際媒體明確比較下，恐懼論無法立足，聲量直接崩塌；至於白營的程序批判，在面對社會集體渴望結果的現實，光靠程序論述很難形成主流共鳴，只剩監督姿態自我安慰。

粉專指出，數據說明了一切，16日以後，紅藍白聯手聲量高峰不僅消退，部分還低於原本單打獨鬥的階段。主流群眾用「結果」檢驗所有藍白紅的疑美論述，哪邊能提供答案，就流向哪邊。紅藍白三方合流，證明台灣輿論操作進化到「情緒多重打擊」的階段，但更說明，一旦事實被呈現，台灣社會的免疫系統也同步升級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法