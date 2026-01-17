競選布條遮號誌燈稱支持者製作 網轟林晏良甩鍋卸責「不要選票了」

網友質疑，民眾黨桃園市議員參選人林晏良的競選布條竟遮住桃園市區某處的號誌燈，讓網友怒轟「低級又沒法治概念」。（圖擷自threads）

年底九合一大選將至，各政黨的參選人陸續出爐，但有網友質疑，民眾黨桃園市議員參選人林晏良的競選布條竟遮住桃園市區某處的號誌燈，讓網友怒轟「低級又沒法治概念」。林晏良對此發文稱，是因支持者較為熱情安排製作看板上架，已督促廠商迅速移除，不過這番說法再度引發質疑甩鍋給其他人，有網友更諷刺，布條還剛好挖掉「良」，這支持者是出來反串是不是。

林晏良被爆在桃園市八德區的一處廣告布條竟將行人號誌整個遮住，僅挖了一個小洞讓行人號誌露出，但從馬路對面觀看，仍有部分角度視線會被擋住、無法直接看到號誌燈，這番行為也讓網友砲轟「太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「這已經影響行人交通安全問題了」、「這裡交通本來就很危險欸，他是在搞什麼？」、「是不是把看板當成小狗尿尿畫地盤啊」，也有網友稱「我挺民眾黨，但這種人有夠爛耶！」

今上午林晏良也在臉書發文稱「對於八德區廣告看板的事情，由於支持者較為熱情，安排製作看板上架。本人表達感謝之情，但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受」、「也感謝網路上廣泛討論此事的網友們，對於這樣的行為，我身為民眾黨的擬參選人，我將概括承受所有責任」、「昨天下午看到相關訊息，就立即督促廠商，盡速移除該面廣告。『今日務必移除廣告看板』」。

針對林晏良的說法，網友也再度議論「沒有擔當把責任推給支持者」「怪支持者是不想要選票ㄌ？」、「馬上撇清關係超可憐」、「整個黨都這種貨色」、「就跟都是會計師自己作帳ㄧ樣 ….扯」、「他是在說小草是法盲囉」，有網友更直言「上次在台北走讀，在警察身上溜滑梯，民眾黨也是推到支持者身上，他們就是這樣阿」。

也有網友指出，布條被挖洞的地方剛好是林晏良的「良」這個字，讓人直呼「良心被狗啃」、「無良看板」。

