甩「瘋人院」惡名？蘇巧慧提案：立院應補貼助理心理諮商費

立法院2024年5月17日挑燈夜戰藍白所提「國會擴權」法案，朝野爆發激烈衝突，多位民進黨立委緊急送醫。（資料照）

立法院過去因議事攻防激烈、甚至上演全武行，被外界戲稱為「瘋人院」。民進黨立委蘇巧慧提案指出，公費助理職務具高度專業性與高壓特性，為落實職場身心健康保障並強化心理韌性，增訂立法院應每年編列預算補助公費助理實施心理諮商費用。

國民黨立委陳玉珍去年12月提出「立法院組織法修正草案」，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。

國民黨立委牛煦庭的提案則於上月經立法院院會逕付二讀，主張主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括公費助理工資、專業加給、資深加給等，最快本月底前可闖關三讀。不過，在野黨針對助理費性質的相關修法，被質疑為助理費除罪化、加碼自肥。

蘇巧慧提增心理諮商補助 保障助理身心健康

蘇巧慧近日擬具「立法院組織法第三十二條條文修正草案」，昨（16日）經院會交付司法及法制委員會審查。蘇指出，政治環境變遷迅速，公費助理除研析法案與審查預算外，尚須因應高強度選民服務，長期承載多重身心壓力。

蘇巧慧說，為保障其心理健康並提升公共服務品質，故參酌衛生福利部「青壯世代心理健康支持方案」及教育部「教師諮商輔導支持中心」的實務經驗，增列應編列預算補助心理諮商費用，以建立公費助理心理支持機制。

林月琴擬擴大福利項目 納入生育與教育補助

民進黨立委林月琴亦針對「立法院組織法」第三十二條提出修正，草案已於本月9日交付司委會審查。現行條文明定立法院應每年編列預算補助公費助理實施健康檢查及文康活動費用；林月琴版草案進一步擴大福利項目，納入會期津貼、子女教育補助、結婚補助、生育補助、進修補助等，並明定全國軍公教員工待遇調整時，助理費數額應隨同調整。

立法院朝野2020年11月27日為萊豬議題衝突，國民黨立委在議場丟擲豬內臟，引發舉國譁然。（資料照）

