藍營中市長提名協調無共識 楊瓊瓔今曝江啟臣盤算

楊瓊瓔（右二）下田與民同樂，盼能拔得好彩頭。（記者張軒哲攝）

國民黨中央提名協調小組昨日就台中市長選舉提名，邀集台中市提名協調小組與立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2名競爭對手進行協調，雙方仍無法達成共識，江啟臣會後受訪表達失望與遺憾。楊瓊瓔今早表示，去年12月7日台中黨慶活動後餐敘中，江曾向藍營幹部提到，因為4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間在5月之後較合適。她得知訊息後，基於黨內團結，是配合這樣的節奏思考後續初選的安排，而不是單方面主張延後。

楊瓊瓔今日一早參加梧棲農會舉行的拔蘿蔔活動，主持高喊未來台中市長來了，楊瓊瓔致詞也說她「準備好了」，下田與民同樂，盼能拔得好彩頭，心想事成。

由於楊昨日在台北並未受訪，她今日接受聯訪表示，外界影射她「以拖待變」，這點她無法認同，昨天聽到1月底要確定人選，她是反對的，也認為不需要等到5月再處理提名的事，既然鄭麗文主席及黃國昌主席都有共識希望3月底前完成各縣市的提名，自己覺得3月底是很適合的時間，至於採用全民調或依照黨公布的提名辦法，都尊重黨部的規劃。

