為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營中市長提名協調無共識 楊瓊瓔今曝江啟臣盤算

    2026/01/17 10:47 記者張軒哲／台中報導
    楊瓊瓔（右二）下田與民同樂，盼能拔得好彩頭。（記者張軒哲攝）

    楊瓊瓔（右二）下田與民同樂，盼能拔得好彩頭。（記者張軒哲攝）

    國民黨中央提名協調小組昨日就台中市長選舉提名，邀集台中市提名協調小組與立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2名競爭對手進行協調，雙方仍無法達成共識，江啟臣會後受訪表達失望與遺憾。楊瓊瓔今早表示，去年12月7日台中黨慶活動後餐敘中，江曾向藍營幹部提到，因為4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間在5月之後較合適。她得知訊息後，基於黨內團結，是配合這樣的節奏思考後續初選的安排，而不是單方面主張延後。

    楊瓊瓔今日一早參加梧棲農會舉行的拔蘿蔔活動，主持高喊未來台中市長來了，楊瓊瓔致詞也說她「準備好了」，下田與民同樂，盼能拔得好彩頭，心想事成。

    由於楊昨日在台北並未受訪，她今日接受聯訪表示，外界影射她「以拖待變」，這點她無法認同，昨天聽到1月底要確定人選，她是反對的，也認為不需要等到5月再處理提名的事，既然鄭麗文主席及黃國昌主席都有共識希望3月底前完成各縣市的提名，自己覺得3月底是很適合的時間，至於採用全民調或依照黨公布的提名辦法，都尊重黨部的規劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播