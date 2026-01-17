台美關稅15％傳產嗨翻！ 周軒：證明談判團隊把傳產放心上

台美關稅協議敲定後，美商務部長盧特尼克發照讚保障美國的經濟和國家安全。（盧特尼克X）

台、美完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加，各行各業紛紛感到歡欣鼓舞。對此，政治工作者周軒表示，傳產養活台灣很多人，他們的聲音卻都比較小，這一次談判的結果，證明了我們的經貿談判團隊是把傳產放在心上的。

周軒在臉書PO文表示，這是今天早上中時報系工商時報對於台美關稅談判成果的報導，「傳產嗨翻」幾乎沒有負評，都是好評，塑化龍頭台塑集團表示，可紓緩傳產營運壓力，自行車業說，台灣產品以15％關稅進入美國市場具顯著價格優勢，對中高階整車與關鍵零組件出口尤為有利。

周軒指出，鋼鐵龍頭中鋼表示，對等關稅降低有利於中下游降低成本與接單，對上游鋼廠供料也有幫助，布局最為國際化的紡織業也說，實質幫助不大，但經營壓力減少，傳產養活台灣很多人，他們的聲音卻都比較小，這一次談判的結果，證明了我們的經貿談判團隊是把傳產放在心上的。

周軒直言，當然，也要再一次感謝台積電，Taiwan Semiconductor Manufacturing Company始終是台灣最強後盾。

