為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美關稅15％傳產嗨翻！ 周軒：證明談判團隊把傳產放心上

    2026/01/17 11:02 即時新聞／綜合報導
    台美關稅協議敲定後，美商務部長盧特尼克發照讚保障美國的經濟和國家安全。（盧特尼克X）

    台美關稅協議敲定後，美商務部長盧特尼克發照讚保障美國的經濟和國家安全。（盧特尼克X）

    台、美完成關稅談判，對等關稅15％且不疊加，各行各業紛紛感到歡欣鼓舞。對此，政治工作者周軒表示，傳產養活台灣很多人，他們的聲音卻都比較小，這一次談判的結果，證明了我們的經貿談判團隊是把傳產放在心上的。

    周軒在臉書PO文表示，這是今天早上中時報系工商時報對於台美關稅談判成果的報導，「傳產嗨翻」幾乎沒有負評，都是好評，塑化龍頭台塑集團表示，可紓緩傳產營運壓力，自行車業說，台灣產品以15％關稅進入美國市場具顯著價格優勢，對中高階整車與關鍵零組件出口尤為有利。

    周軒指出，鋼鐵龍頭中鋼表示，對等關稅降低有利於中下游降低成本與接單，對上游鋼廠供料也有幫助，布局最為國際化的紡織業也說，實質幫助不大，但經營壓力減少，傳產養活台灣很多人，他們的聲音卻都比較小，這一次談判的結果，證明了我們的經貿談判團隊是把傳產放在心上的。

    周軒直言，當然，也要再一次感謝台積電，Taiwan Semiconductor Manufacturing Company始終是台灣最強後盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播