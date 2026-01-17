彰市長選戰開打！綠營推31歲「花美男」 陳文賓加入藍營爭提名

民進黨彰化縣議員黃柏瑜確定參選彰化市長，他認為這是場世代對決。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣議員黃柏瑜確定參選彰化市長，為了迎戰31歲政壇新星，備戰多年的無黨籍彰化市代會主席陳文賓，考慮將加入國民黨，在政黨政治下，進行藍綠對決；但黃柏瑜強調，這一場市長選戰將是世代對決，也就是「新的彰化」與「舊的彰化」對決！

黃柏瑜指出，他跟陳文賓的路線不一樣，彰化市的選民結構有更多的年輕世代，市民期待改變，希望世代交替，這不是政黨對決，而是新舊彰化的對決。

今年51歲的陳文賓將對上31歲黃柏瑜，陳文賓認為自己心態很年輕，多年來都不分黨派在服務，他從基層服務做起，擔任2屆彰化市民代表、1屆市代會副主席、2屆市代會主席，服務時間長達20年，近年來更是全力為參選彰化市長作準備。在民進黨確定彰化市長人選後，他也將加入國民黨，全力爭取黨內提名。

陳文賓強調，他認為彰化市最迫切要做的事情，就是通盤檢討都市計畫，把不合宜、多年無法開發的預定地、計畫道路，通通都要檢討或是解編，彰化市才能有新的發展。而彰化市有國寶級景點的扇形車庫，應該加強周邊開發為文創園區，帶動觀光。

陳文賓指出，彰化市公所有個寺廟室，管理市內15間宮廟，這都應該回歸民間，授權民間管理，能夠有更大的發揮空間，市公所、市代會只要輔導與監督，讓南瑤宮等宮廟香火更加鼎盛。

