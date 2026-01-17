王鴻薇批台美關稅「喪事喜辦」 黃帝穎：舔中內鬼被逼現形

律師黃帝穎。（資料照）

台美關稅敲定，關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更是成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。對此，國民黨立委王鴻薇表示，「對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事」。對此，律師黃帝穎表示，台美關稅如照妖鏡逼舔中內鬼現形，台灣喜事被中國操作成喪事。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨立委王鴻薇怒嗆，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術，事實跟數字擺在眼前「喪事喜辦，簽約賣台」；國民黨主席鄭麗文嗆台美關稅降為15%不疊加是「不堪的談判結果」，國民黨主席及立委完全唱和「中國外交部」對台美關稅降為15%怒嗆「堅決反對」的立場。

黃帝穎指出，台美關稅如照妖鏡逼舔中內鬼現形，台灣一天不比照中國47%高關稅，舔中內鬼不會罷手，舔中政客謀求政治私利已凌駕產業競爭力與國家利益，美台關稅與日韓歐盟齊平且條件優於日韓，中國外交部及國民黨鄭麗文、王鴻薇怒罵台灣政府，是因無法害台比照中國47%高關稅而氣急敗壞？

黃帝穎續指，美國商業部宣布台灣關稅15%不疊加，等於打臉國民黨鄭麗文之流的中國人定調，台灣不是中國的47%，美國商業部宣佈台灣「對等關稅」正式調降至15%且不與MFN稅率疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平。在條件上，台灣投資美國金額2500億元，低於日本的5500億、南韓3500+1500億，尤其台灣2500億元為企業自主投資，且未設期限，條件明顯優於日韓。

黃帝穎直言，舔中內鬼崩潰怒罵政府更惡意曲解關稅數據操作成台灣喪事。

