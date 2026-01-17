「不是笨就是壞」 許美華：台美投資不是5000億假數字

台美關稅敲定，簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15％且不疊加。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，針對台美關稅，網路上現在開始拼命在洗2件事，不是笨就是壞。一個是造謠投資美國5000億假數字；另一個就是渲染美國要台灣讓出40％半導體產能，掏空台灣。

許美華今日凌晨於臉書發文提及，關於第一點，其實已經很多大大都專業說明了，國民黨一直造謠有夠煩，她也跟進杜承哲醫師，下注1000萬，叫造謠仔出來輸贏。

她表示，這次台美關稅，台灣承諾的就是2500億美元，另外2500億是政府信用擔保。政府擔保當然有成本、有風險，但是，如果是去美國投資半導體供應鏈，都是叫得出名號的公司，這種客戶，銀行搶著借錢都要排隊。所以，台美關稅協議，台灣承諾投資美國數字就是2500億美元，不是2500+2500，兩個直接加起來說5000億的，請重讀高中經濟學通識課本。

而且，這個2500億美元是民間企業投資，光是台積電之前承諾的1650億就佔掉一大半了，剩餘數字，台積電自己還要加碼，其他台廠再隨便幾家舉手就超過了。至於第二題，「美國要求台灣讓出40％半導體產能」，因為台美關稅談判已經落幕，可以來講大實話了。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪提及，「目標是把台灣整個供應鏈與產能的40％轉移到美國美國本土。」對於這個40％，領軍談判的行政院副院長鄭麗君，昨在記者會上也很婉轉的這樣解釋：「鄭麗君強調，雙方的共識並不是把台灣的40％產能轉到美國，而是讓美國在全球晶圓製造達到40％的比例，這其中也包括美國自己的IDM廠（英特爾、TI），真正會從台灣轉移出去的比例沒那麼多。」

許美華直言，「鄭麗君有些話不好說，我來幫她說好了。」真實情況就是，這是美國政府的努力目標，希望台灣產業鏈能全力協助，但這個數字，並沒有「白紙黑字」的寫在談判協議中。盧特尼克喊半導體本土製造40％市佔率，是喊給美國人聽的，展現美國政府真的很努力要讓製造業回流美國。但是，講白了，因為這件事牽涉層面太多，不是寫在紙上就能做到，美國政府也心知肚明，所以，這其實更像是美國政府的「許願清單」。

「盧特尼克雖然有時候嘴巴很壞，但其實他是明白人。」他在接受外媒《CNBC》的專訪，完整談到跟台灣的關稅談判，其中的重中之重，就是台積電與台灣半導體供應鏈。

其實，美國人跟台灣談關稅，什麼順差不順差都不是重點，美國人只在意台灣的半導體，而且美國人非常清楚，他們想要打造本土的半導體供應鏈，沒有台灣是做不到的，只有台美一起來，才有達成的可能。

「什麼時候，你看過美國人如此需要台灣？如此看重台灣？」許美華坦言，有沒有被利用的價值，在國際外交戰場上是關乎國家生存的關鍵因素。台灣的半導體產業鏈，是台灣人自己創造出來的價值，是台灣的優勢，也是籌碼，我們一定要好好運用它。

許美華指出，台灣跟美國，即將成為前所未有、生死與共的半導體戰略盟友，台灣人高興都來不及，還唱衰自己說要被美國掏空？十年前中國清華紫光來勢洶洶，說要台灣打開IC設計大門，說要購併聯發科，「我就沒看你們這些人出來說要保護台灣半導體，說怕被中國掏空啊484？」

許美華最後說，「也跟美國好朋友喊話，TSMC／Taiwan can help，但是，英特爾、TI......美國人自己也要加油好嗎！」

