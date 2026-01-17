為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    115年研發替代役2/2起開放報名 半導體產業員額2600名

    2026/01/17 09:44 記者李文馨／台北報導
    內政部今天表示，今年研發替代役2月2日開放報名甄選，員額2600名。圖為113年在校園舉行的研發替代役制度說明會。（內政部提供）

    內政部今天表示，今年研發替代役2月2日開放報名甄選，員額2600名。圖為113年在校園舉行的研發替代役制度說明會。（內政部提供）

    為推動兵役制度延攬產業科技人才，吸引研究所具技術背景的優秀人才參與科技或產業研發工作，內政部今天表示，今年研發替代役2月2日開放報名甄選，員額2600名，歡迎82年次（含）至93年次（含）尚未履行兵役義務且具碩士以上學歷的役齡男子，踴躍報名參加甄選。

    內政部表示，研發替代役制度自97年度實施，已超過5萬5000名研發替代役，在1800家以上用人單位服役，協助研發5705件專利、發表論文1萬0749篇，今年研發替代役的用人單位主要為半導體、機械、資訊及電子等各領域的龍頭廠商，其中包含中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。

    內政部指出，研發替代役制度是建構用人單位與役男間甄選媒合的作業平台，目的是提供役男多元服役選擇，使役男學以致用，不因服兵役而中斷所學，以達成人力資源妥適運用。

    內政部說明，今年將於2月9日至3月5日、3月14日至4月29日及5月9日至6月25日，進行3次線上選填單位甄選作業，歡迎符合資格的役男到內政部研發替代役資訊管理系統 查詢相關報名及甄選作業程序，並完成線上報名及甄選作業，洽詢專線（02）8969-2099。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播