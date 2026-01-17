增進46年姊妹市情誼 黃偉哲訪菲加美地市簽備忘錄

台南市長黃偉哲（左）訪菲律賓與姊妹市加美地市副市長Benzen Raleigh Grepo Rusit（右）簽署增進瞭解備忘錄。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲持續推動城市外交，率市府團隊訪問菲律賓，除拜會去年與台南締盟的阿克蘭省外，也與台南在菲律賓締結的第1個姊妹市加美地市（Cavite City）深化交流。黃偉哲此行與加美地市副市長Benzen Raleigh Grepo Rusit會面，並代表台南市政府簽署「增進姊妹市情誼瞭解備忘錄」，象徵雙方友誼再度升溫，攜手邁向新的合作里程碑。

黃偉哲表示，台南與加美地市自1980年締結姊妹市關係，至今已邁入第46年，雙方情誼深厚且彌足珍貴。此次再度簽署備忘錄，不僅具有象徵意義，也為未來更具體、多元的交流合作奠定基礎，拓展台南的國際連結。

加美地市副市長Rusit指出，由於Denver Reyes Chua市長目前出訪，由他代表市長與台南市政府訪團會面，對雙方再次簽署備忘錄表達高度肯定。他期待重拾情誼後未來兩市交流更加頻繁、合作更加緊密，共同創造互利雙贏。

此外，黃偉哲訪菲期間也把握行程，與駐菲律賓台北經濟文化辦事處及當地台商代表會面，並展示台南優質農特產品，探討台南品牌在菲律賓市場的發展潛力。黃偉哲肯定台商長期深耕菲律賓、為台灣產業開疆闢土的努力，也期盼透過台商力量，進一步深化台南與菲律賓之間的經貿連結與城市交流。

加美地市位於菲律賓加美地省，為台南在菲律賓締結的第一個姊妹市，現任市長Denver Reyes Chua於2022年當選，並於2025年成功連任。

